Ecco la classifica finale e generale del Festival di Sanremo 2024 con tutte le posizioni dei 30 cantanti in gara

Alla fine, a sorpresa, Angelina Mango ha trionfato al Festival di Sanremo 2024, battendo il favorito Geolier (che ha avuto altissimi risultati al televoto). Terzo posto per Annalisa, quarto Ghali e, infine, quinto Irama con la sua ballad “Tu no”. Al termina della serata è stata svelata anche la classifica generale e finale di questa 74esima edizione della kermesse musicale. Nelle prime quattro serate non erano state rivelate le posizioni ma solo la top five. Solamente cinque posizioni, i più votati, e gli altri avvolti nel mistero.

Solo all’inizio della finale di Sanremo 2024, è stata resa nota una classifica provvisoria, somma delle quattro serate del Festival. A quel punto, il televoto ha scelto i cinque finalisti. Immediatamente, è stato riaperto il televoto, poi sommato con il giudizio della sala stampa e della giuria delle radio. Ed ecco, il trionfo – in parte a sorpresa- di Angelina Mango.

Qui sotto potete leggere la classifica completa del Festival di Sanremo 2024, inclusi i risultati delle prime cinque posizioni dei finalisti.

30. Fred De Palma, Il cielo non ci vuole

29, Sangiovanni, Finiscimi

28. Bnkr44, Governo Punk

27. La Sad, Autodistruttivo

26. Maninni, Spettacolare

25. Renga Nek, Pazzo di te

24. Clara, Diamanti grezzi

23. Rose Villain, Click Boom!

22. BigMama, La rabbia non ti basta

21. Ricchi e Poveri, Ma non tutta la vita

20. Dargen D’Amico, Onda alta

19. Negramaro, Ricominciamo tutto

18, Santi Francesi, l’amore in bocca

17, Mr Rain, Due altalene

16. The Kolors, Un ragazzo, una ragazza

15. Fiorella Mannoia, Mariposa

14. Emma, Apnea

13. Diodato, Ti muovi

12. Il Tre, Fragili

11. Gazzelle, Tutto qui

10. Alfa, Vai!

09. Alessandra Amoroso, Fino a qui

08. Il Volo, Capolavoro

07. Loredana Bertè, Pazza

06. Mahmood, Tuta gold

05. Irama, Tu no

04. Ghali, Casa mia

03. Annalisa, Sinceramente

02. Geolier, I p’ me, tu p’ te

01. Angelina Mango, La noia

La più recente classifica Fimi, uscita venerdì 9 febbraio 2024, al momento, vede al primo posto Geolier, poi Annalisa, Mahmood, Angelina Mango e Irama.