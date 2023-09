Amici 23 è iniziato da pochi giorni ma i concorrenti ammessi alla scuola hanno già potuto vedere la prima classifica di canto e di ballo. I voti sono stati assegnati dai professori durante la loro esibizione nella prima puntata dedicata ai casting. Scopriamo insieme la media dei voti, chi è primo e ultimo, all’inizio del programma.

La prima classifica dei professori di canto di Amici 23

10 Mida, 5,5 (Rudy 6, Lorella 8-, Pettinelli 3)

9 Space Hippiez 6-

8 Sarah 6-

7 Holy Francisco 6+

6 Ezio 6++

5 Stella 6.5

4 Petit 7+ (Pettinelli 5.5)

3 Holden 7++

2 Lil Jolie 8–

2 Mew

1 Matthew 8-

Amici 23, la prima classifica di ballo

7 Nicholas 4+ (Celentano 3, Emanuel Lo 4, Todaro 6)

7 Chiara 4+ (Celentano 3, Todaro 4, Emanuel 6)

6 Simone 5

5 Elia 5+ (Celentano 4)

4 Gaia 5,5 (4 dalla Celentano. 5+ da Emanuel Lo)

3 Kumo 6-

2 Sofia 7+

1 Marisol 8-

1 Dustin 8-

Mida e Space Hippiez sono delusi dalle loro ultime posizioni.

Il cantante Mida, arrivato ultimo in classifica, è ben lontano dal mettersi in discussioni e quello che lo “tormenta” è il basso voto di Anna Pettinelli. Perché? Per la vittoria finale (!).

“Se parto con una che mi dà 3 come faccio a vincere il programma? So di avere una personalità, so cosa faccio, so cosa sto facendo, quando usciranno i miei pezzi deciderà la gente”

Arriva poi il primo compito per Nicholas da parte di Alessandra Celentano che non è soddisfatto dalla tecnica e dalla forma fisica del cantante (“Il mio pensiero è che tu sia un ballerino scarso (…) Sembri un culturista, massiccio pur non essendo alto, sei troppo grosso -di muscolatura- per essere un ballerino”).

“Il tuo insegnante, poi, ti ha dato una sufficienza striminzita, non ti sembra poco per chi ti ha assegnato un banco?” punge l’insegnante di danza, riferendosi al voto assegnato da parte di Raimondo Todaro.

Nicholas vede la coreografia assegnatagli da Alessandra Celentano dopo aver ammesso di voler parlare con il suo professore di ballo per il voto ricevuto.

L’incontro tra i due avviene poco dopo.

“Io in puntata ti ho detto che il livello di danza non è sufficiente, ti ho dato 6 per darti il banco. E’ normale che parli della tecnica ma non sono d’accordo sulla storia del fisico e della personalità”

Nicholas accetta il compito, sotto consiglio di Raimondo Todaro.

Chiara, inoltre, si confronta con Emanuel Lo (“Mi manca tutta la parte tecnica”).