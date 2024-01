Rossofuoco è uno degli inediti di maggior successo di Amici 23, incisa da Mida, tra gli allievi di canto di questa edizione. Nel corso dei mesi, il brano è salito nella classifica Fimi e in quella legata alla rotazione radiofonica dei pezzi, permettendo al giovane cantante di conquistare il disco d’oro. L’annuncio è stato fatto anche da Maria De Filippi nella puntata di Amici in onda domenica 7 gennaio 2024. Una conferma del successo del brano, da subito tra i più streammati. A seguire potete ascoltare il pezzo e leggere testo e significato.

Ecco il testo di Rossofuoco, brano inedito presentato da Mida durante la sua partecipazione ad Amici 2023

E ti scatterò una foto

Mentre balli tutta nuda e i capelli nel vuoto

Verrà un po’ fuori fuoco

Non importa tanto mi ricordo

Che sei bella come

Che sei bella come Roma

Hai due macchie sotto gli occhi

Verdi come la speranza

Che ti tocchi un po’ pensandomi

Però pensandoci

Io ti dirò che

Oh, ma madonna che voglia che ho

Di strapparti i vestiti di dosso

Su un letto di rose

È rosso fuoco

Io ti dirò che

Oh, ma madonna che donna che ho

Tu sei troppo

Io mi sento colpevole

Ma in amore zero regole

Io ti ruberò una foto

Mentre godi tutta nuda sul mio letto vuoto

E verrà un po’ fuori fuoco

Però amiamoci come nei porno

Io non ti ho detto

Che sei bella come Londra

Come il cielo di Firenze

Quando ridi e fai la stronza e mostri le tue insicurezze

Ma come ti viene in mente

Perché tu sei la fine del mondo

Io ti dirò che

Oh, ma madonna che voglia che ho

Di strapparti i vestiti di dosso

Su un letto di rose

È rosso fuoco

Io ti dirò che

Oh, ma madonna che donna che ho

Tu sei troppo

Io mi sento colpevole

Ma in amore zero regole

Io ti dirò che è rosso fuoco

Rosso fuoco

Rosso fuoco

Io ti dirò che

Oh, ma madonna che voglia che ho

Di strapparti i vestiti di dosso

E non fare rumore

È rosso fuoco