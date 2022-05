Ciao, Francesco Bianconi e Clio: testo, video, significato della canzone

E’ uscito, oggi, venerdì 20 maggio 2022, Ciao, il nuovo singolo di Francesco Bianconi e Clio, stella nascente della musica d’autore d’oltralpe che ha duettato nel brano e curato l’adattamento del testo nella versione francese. Il brano segna il debutto del cantautore sul mercato discografico francese, da sempre nella sua orbita creativa. La canzone anticipa infatti la pubblicazione di ‘Forever’ in Francia, che per l’occasione l’autore presenterà con un live all’Istituto Italiano di Cultura, in autunno.

Prodotto da Amedeo Pace, mixato da Sam Evian, il brano esce in due versioni, una in italiano e una in francese in digitale nei rispettivi Paesi, e anche in vinile 45 giri in edizione limitata che conterrà entrambe le versioni in entrambi i Paesi.

Ascolto molta musica francese, sin da quando sono ragazzo. Soprattutto cantautori, ma anche pop leggero e musica da film. Ho scoperto questa cantautrice bravissima che si chiama Clio grazie al suo pezzo “T’as vu”, che mi ha fatto da soundtrack per parecchio tempo. Dopo aver scritto “Ciao” ho subito pensato a lei, mi sembrava che potesse essere molto adatta alla melodia e al mood della canzone. Ha la voce di Jane Birkin e la capacità compositiva di Gainsbourg, non potevo non esserne attratto! Le ho spedito la canzone e le è piaciuta subito. Mi ha persino chiamato a cantarla dal vivo lo scorso novembre al suo concerto a La Cigale a Parigi.

