Ciao 2021! Anche quest’anno il late show del Primo Canale russo, Evening Urgant, regala ai telespettatori uno show di Capodanno che parodia la tv anni ’80 con ospiti ‘in stile’ e una playlist di hit musicali russe arrangiate secondo la migliore tradizione melodica italiana degli Ottanta e, vera chicca, tradotte in italiano.

Se avete seguito l’edizione dell’anno scorso, ricorderete certo gruppi e cantanti dai nomi italianeggianti esibirsi su brani russi di successo cantati in un italiano maccheronico, che è stata la lingua ufficiale dell’intero programma. Non a caso la squadra di Evening Urgant, guidata da Ivan Urgant – per gli amici del Capodanno Giovanni Urganti – impiega diversi giorni per registrare il programma che poi viene trasmesso il primo dell’anno. E per la precisione chi volesse seguirlo può sintonizzarsi, come può, sul Primo Canale russo alle 20.30 ora italiana (le 22.30 di Mosca) e lasciarsi alle spalle i ricordi dei veglioni tv di San Silvestro.

Lo scorso anno riuscimmo a ricostruire la playlist delle canzoni proposte grazie a un certosino lavoro di traduzione e di recupero indizi successivo alla messa in onda dello show, diventato virale anche in Italia. Questa volta, invece, possiamo giocare d’anticipo grazie alla dedizione e all’impegno di Olga, che nel suo canale YouTube “Ponte Italia Russia” ha proposto una clip riassuntiva degli ospiti che saranno presenti nel programma partendo dalle foto e dai nomi traslitterati in italiano degli artisti annunciati. I brani, invece, sono per il momento indicativi, ma probabili visto che la selezione dello scorso anno fu fatta sui maggiori successi del 2020; immaginiamo che sia lo stesso per il 2021. Dunque, ringraziando ancora Olga per l’aiuto dato ai fans del programma, diamo una scorsa in anteprima alla scaletta di Ciao 2021!, in attesa di completare la lista una volta andato in onda il programma.

Ciao 2021, cantanti e canzoni

Come traccia di partenza c’è la lista di ospiti annunciata sul sito ufficiale. Da lì, grazie alle fonti recuperate, si arriva all’artista reale e al brano dell’esibizione. Alcuni dei brani indicati sono probabili, altri sono successi utili per inquadrare l’artista. Tra i nomi famosi anche in Italia c’è Manizha, che ha rappresentato la Russia all’ultimo Eurovision Song Contest 2021 con Russian Woman, brano che ha fatto non poco discutere i conservatori in patria. Qui la vediamo nel ruolo di un uomo, Manigi, in mezzo a un gruppo di modelle con tanto di fascia da miss di regioni italiane.

C’è anche un gradito ritorno, quello dei Cream Soda che l’anno scorso conquistarono il pubblico con la loro “Piango al Techno” e che ora presentano una nuova hit fatta apposta per Ciao 2021 (con tanto di Little Big tra gli ospiti del video). Segnaliamo anche una hit che di certo non vi lascerà indifferenti come Federico Fellini di Galibri & Mavik.

Manigi | Manizha, Russian Woman, 2021 [анижа]

Crema della soda | Cream Soda – Darò fuoco, 2021 [Cream Soda – Подожгу]

Amore e Sergio Brunello | Lyube (gruppo) e Sergej Burunov (attore), E il fiume scorre, 2021 (Tratto dalla colonna sonora del film “Native”) [Николай Расторгуев, Сергей Бурунов и группа Любэ – А река течёт]

Anna e Anatolio Zozzi | Anita Tsoj (Il quinto oceano, 2021) e Anatolij Tsoj (Nella testa, 2021)| [Анита и Анатолий Цой] Saranno impegnati in una parodia di Squid Game.

Bionda Morta | Dead Blonde – Boy on nine, 2021 [Dead Blonde – Мальчик на девятке]

Lucia Ciabatta | Ljusja Čebotina, 8 /Your kiss, 2021 [Люся Чеботина – 8]

Giovanni Demetrio | Vanja Dmitrienko – 36 6, 2021 [Ваня Дмитриенко]

Galibri e Mavini | Galibri & Mavik – Federico Fellini, 2021 [Galibri & Mavik – Федерико Феллини]

Dario Giaracci | Eldar Giarakhov –I’m in the moment, 2021 [ЭЛЬДАР Джарахов – Я в моменте]

Habibi | Khabib, Lampone, 2021 [абиб – Ягода малинка]

La Boda | Svetlana Loboda – Introduced, 2021 [Loboda – ЗанесЛо]

Valerio Leonci | Valerij Leontjev – Casanova, 2016 [Валерий Леонтьев – Казанова]

Lola | Lolita (& Costa Lacoste) – Differently, 2021 [Лолита & Коста Лакоста – По-другому]

Vincenzo Marlini | Slava Marlow, Bruci come il fuoco, 2021 [Slava Marlow – Ты Горишь Как Огонь]

Valerio Melazzi | Valery Meladze – Amato, 2021 [Валерий Меладзе – Полюбил]

Mia Michela & Eva Pollini | My Michelle & Jeva Pol’na – Winter in the Heart, 2021 [Моя Мишель и Ева Польна – Зима в сердце]

Vasco Vaculecci e Gaga Rini | Basta e Polina Gagarina – Voce, 2016 [Баста ft. Полина Гагарина – Голос]

Nel cast anche ospiti speciali, comici e youtuber in vesti inedite. Tra loro:

Allegra Michele | Alla Mikheeva: nel cast fisso del programma

Matteo Crustaldi | Mitya Khrustaljov

Alessandro Gudini | Alexandr Gudkov

Giulia Peresildi | Julia Peresild [Юлия Пересильд]: attrice

Valentino Gallo detto Wylsakom | Valentin Petukhov [Валентин Петухов]: youtuber

Massimo Galcini | Maksim Galkin [Максим Галкин]: comico e presentatore

Ha già l’allure del personaggio meritevole di uscire dai confini nazionali il cosiddetto Maestro, ovvero Evgeny Ponasenkov, blogger e ormai noto sui social come “l’uomo che cammina nel parco“.

Buon divertimento!