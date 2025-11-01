Chi è Michelle Bertolini, moglie di Ignazio Boschetto: da tennista professionista a imprenditrice e neo-mamma

Nome: Michelle Bertolini

Data di nascita: 15 giugno 1994, Caracas (Venezuela)

Origini: italo-venezuelana

Carriera sportiva: ex tennista giovanile, costretta al ritiro per infortunio al ginocchio

Concorsi di bellezza: Miss Venezuela International 2013; partecipazione a Miss International 2014

Imprenditoria: fondatrice del ristorante Kiko Sake Sushi by Bertolini a Caracas, importazione di vino italiano in Venezuela

Relazione sentimentale: sposata con Ignazio Boschetto dal settembre 2024

Figli: nato nel 2025 il figlio Gabriele

Michelle Bertolini è nata il 15 giugno 1994 a Caracas, in Venezuela. Figlia di madre venezuelana e di padre italiano (Enrico Bertolini Neclacerich) di origini italiane. Fin da giovanissima si è dedicata al tennis sotto la guida del coach venezuelano Jimy Szymanski e ha partecipato a tornei giovanili internazionali.

Purtroppo, una grave lesione al ginocchio (legamenti e menisco) le ha imposto l’abbandono della carriera tennistica professionistica.

Esperienza nei concorsi, transizione professionale e imprenditoria

Nel 2013 Michelle ha partecipato al concorso di bellezza Miss Venezuela International 2013, rappresentando lo stato di Guárico: ha vinto la fascia “Miss Photogenic” e “Miss Face” e alla fine è stata incoronata Miss Venezuela International. L’anno seguente ha rappresentato il Venezuela al concorso internazionale Miss International 2014 a Tokyo, dove non è arrivata in finale ma ha attirato l’attenzione per stile ed eleganza.

Dopo questi passaggi, Michelle si è dedicata all’imprenditoria e all’attività nel mondo del lifestyle. Ha fondato a Caracas il ristorante “Kiko Sake Sushi by Bertolini” e si è occupata dell’importazione di vino italiano in Venezuela. Sui social (Instagram) conta oltre 200 mila follower, confermando anche il suo ruolo come influencer/imprenditrice.

La vita sentimentale e il matrimonio

Michelle Bertolini ha attirato l’attenzione del grande pubblico quando si è fidanzata con il cantante Ignazio Boschetto, componente del famoso trio italiano Il Volo. Dopo una proposta di matrimonio pubblicata su Instagram nel dicembre 2023, la coppia si è sposata con rito civile il 12 settembre 2024, alla presenza di amici e parenti. In seguito, hanno celebrato una cerimonia più intima in una suggestiva location sul Lago di Como.

La maternità e nuovi sviluppi

Ad aprile 2025 Michelle e Ignazio hanno annunciato di aspettare un figlio. Inizialmente avevano comunicato che sarebbe stata una bambina, da chiamare “Bianca”. Tuttavia, poche settimane dopo, a seguito dell’ecografia morfologica, la coppia ha scoperto che sarà invece un maschietto, che hanno scelto di chiamare Gabriele.

Il 8 settembre 2025 è arrivato l’annuncio ufficiale della nascita del piccolo Gabriele: “A casa con il nostro piccolino”, hanno scritto sui social Michelle e Ignazio.

Attività correnti e prospettive

Oggi Michelle continua a gestire le sue attività imprenditoriali in Venezuela, pur seguendo da vicino anche la vita familiare in Italia della coppia. Il suo profilo è diventato un punto d’incontro tra moda, lifestyle, imprenditoria e mamma.

Con la nascita del figlio Gabriele, sarà interessante seguirla anche nel ruolo di madre e in come concilierà la famiglia con le sue imprese.