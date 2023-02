Nella quarta serata del Festival di Sanremo 2023, Elodie duetterà con BigMama nel brano “American Woman” di Lenny Kravitz. Ma chi è la cantante che salirà sul palco del Teatro Ariston accompagnando l’interprete di “Due”?

Il vero nome di BigMama è Marianna Mammone ed è una cantante nata nel 2000 ad Avellino. Nei suoi brani affronta temi molto importante, dalla lotta contro l’omofobia e alle discriminazioni, fino al messaggio del “Body positivity”, tra i più importanti in questa epoca storica. Nel 2022 ha partecipato anche al Concerto del Primo Maggio. E si era presentata così, al grande pubblico:

“Raga io sono qui oggi per parlarvi di una persona fantastica, fighissima, che io stimo tantissimo. Bigmama, io! Non sono stata trattata molto bene dalle persone. Mi dicevano: cicciona, fai schifo. Ero convinta di meritarlo finché ho iniziato a scrivere e ho iniziato a credere moltissimo in me stessa”

Come raccontato al Corriere Del Mezzogiorno, Big Mama ha ammesso l’entusiasmo assoluto di potersi esibire accanto ad Elodie:

Con gioia infinita e soprattutto con tantissima scaramanzia. Fino all’ultimo momento non ho detto a nessuno di essere stata chiamata da Elodie per duettare con lei al Festival. Neanche ai miei genitori. Li ho video-chiamati a sorpresa dall’Ariston. Mi hanno subito detto: “e tu che ci fai lì?”. Solo a quel punto gli ho rivelato tutto. Sono subito scoppiati entrambi a piangere. Renderli fieri è stupendo. Che sia grazie allo studio o attraverso la musica, l’importante è che loro siano sempre felici di quello che faccio. Mi hanno poi detto che a San Michele di Serino mi seguiranno in piazza con un maxischermo. Ancora non ci credo

A seguire potete ascoltare alcuni dei brani più noti della discografia di BigMama:

Appuntamento a venerdì 10 febbraio 2023 per poter assistere al duetto di Elodie e BigMama sul palco del Teatro Ariston con “American Woman”.