American Woman è un brano originariamente cantato dai The Guess Who nel 1970 e dà il titolo anche all’album pubblicato lo stesso anno. Ventinove anni dopo Lenny Kravitz ne ha fatto una sua versione funk retrò.

Il risultato è un rilancio del brano in tutto il mondo, con un interessante balzo nelle classifiche dei brani più venduti. Ad ora la cover di American Woman di Lenny Kravitz è ritenuta una delle hit più popolari della discografia del cantante.

Subito dopo l’uscita del brano, la Virgin Records ha ripubblicato 5, l’album di Kravitz, con l’aggiunta di questo brano. Ha vinto un Grammy Award nel 1999 per la migliore performance vocale rock maschile.

Lenny kravitz, American Woman: autori e significato canzone

Il brano – che chiaramente riporta il testo originario della versione dei The Guess Who – è stata scritta da Burton Cummings, Garry Peterson, Jim Kale, Randy Bachman.

Il testo parla di un uomo ha bisogno di liberarsi dell’ossessione dalla donna che lo ha desiderato. Lui le ordina di stare lontana, arrabbiato e persino disinteressato a proseguire la sua vita con lei. Nonostante l’uomo sia ancora apparentemente rapito dalla sua presenza, la delusione è troppa e, forse, a scatenarla potrebbe essere un terzo incomodo, perciò prende una decisione e la lascia. Poco dopo, con l’uscita di Again (arrivata all’inizio del 2000), quasi come se ci fosse un sequel, Lenny Kravitz cantò le sofferenze di un uomo che spera di rivedere presto la sua donna.

American Woman, Ascolta la canzone

Il brano, della durata di 4:24, registra oltre 100 milioni di ascolti su Spotify e risulta nella top 5 delle hit più ascoltate dagli utenti sul profilo di Lenny Kravitz.

Lenny Kravitz, American Woman: il testo della canzone

American woman

Stay away from me

American woman

Mama, let me be

Don’t come hangin’ ‘round my door

I don’t wanna see your face no more

I got more important things to do

Than spend my time growin’ old with you

Now woman, stay away

American woman, listen what I say

American woman

Get away from me

American woman

Mama, let me be

Don’t come knockin’ ‘round my door

I don’t wanna see your shadow no more

Colored lights can hypnotize

Sparkle someone else’s eyes

Now woman, get away

American woman, listen what I say

American woman

I said, get away

American woman

Listen what I say

Don’t come hangin’ ‘round my door

Don’t want to see your face no more

I don’t need your war machines

I don’t need your ghetto scenes

Colored lights can hypnotize

Sparkle someone else’s eyes

Now woman, get away

American woman, listen what I say

American woman

Stay away from me

American woman

Mama, let me be

I gotta go, I gotta get away

Babe, I gotta go, I wanna fly away

I’m gonna leave you, woman

I’m gonna leave you, woman

I’m gonna leave you, woman

I’m gonna leave you, woman

Bye-bye, bye-bye

Bye-bye, bye-bye

(American woman) You’re no good for me and I’m no good for you

(American woman) I look you right straight in the eye

I tell you what I’m gonna do

(American woman) I’m gonna leave you woman, you know I gotta go

(American woman) I’m gonna leave you woman, I gotta go

(American woman) I gotta go

I gotta go, American woman

Yeah

American Woman, traduzione canzone

Donna americana, stai lontana da me

Donna americana, mamma, lasciami stare

Non venire a bussare alla mia porta

Non voglio più vedere la tua faccia

Ho cose più importanti da fare

che passare il mio tempo a invecchiare con te

Ora donna, stai lontana

Donna americana, ascolta quello che ti dico

Donna americana, allontanati da me

Donna americana, mamma, lasciami stare

Non venire a bussare alla mia porta

Non voglio più vedere la tua ombra

Le luci colorate possono ipnotizzare

Scintillano gli occhi di qualcun altro

Ora donna, vattene

Donna americana, ascolta quello che ti dico

Donna americana, dimmi di allontanarti da me

Donna americana, ascolta quello che ti dico

Non venire a bussare alla mia porta

Non voglio più vedere la tua faccia

Non ho bisogno delle tue macchine da guerra

Non ho bisogno delle tue scene da ghetto

Le luci colorate possono ipnotizzare

Scintillano gli occhi di qualcun altro

Ora donna, vattene

Donna americana, ascolta quello che ti dico

Donna americana, stai lontana da me

Donna americana, mamma lasciami stare

Devo andare, devo scappare

Baby, devo andare, voglio volare via

Ti lascerò, donna

Ti lascerò, donna

Ti lascerò, donna

Ti lascerò, donna

Ciao ciao, ciao ciao, ciao ciao

Ciao ciao, ciao ciao

(Donna americana) Non sei buono per me e io non sono buono per te

(Donna americana) Ti guardo dritto negli occhi e ti dico quello che farò

(Donna americana) Ti lascerò, donna, sai che devo andarmene

(Donna americana) Ti lascerò, donna, devo andarmene

(Donna americana) Devo andare

Devo andare, donna americana,

sì

Il video ufficiale del brano

Nel video, Lenny canta su di un palco che ha per scenografia un grande schermo in cui è ritratta la bandiera americana. In questa stessa clip c’è la presenza di Heather Graham e non a caso. L’attrice fa parte del cast di Austin Powers 2, la spia che ci provava, il film di Jay Roach di cui American Woman è colonna sonora.

Su YouTube il video totalizza 38 milioni di visualizzazioni totali (dato: febbraio 2023)