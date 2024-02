Ayle è sicuramente uno dei concorrenti di Amici 23 più discussi e chiacchierati di quest’edizione. Il suo percorso nel programma ha avuto numerosi alti e bassi, spesso legati al suo rendimento all’interno del talent show, con giudizi -durante le esibizioni- che non hanno soddisfatto le sue aspettative. Molte volte il cantante si è sentito incompreso, non capito all’interno della scuola e da parte dei giudici chiamati a valutare le loro esibizioni durante il percorso ad Amici. Proprio a metà febbraio, per l’ennesima volta si è confidato con la sua insegnante di canto, Anna Pettinelli, raccontandole l’urgenza di uscire e lasciare il programma. Nonostante lei abbia cercato di farlo ragionare e di non prendere decisioni impulsive, Ayle ha deciso di andarsene ed è tornato a casa. Poche ore dopo, di notte, ha nuovamente contattato la produzione del talent show per chiedere di ritornare all’interno della scuola e continuare, così, il suo percorso. La decisione, però, spetta ad Anna Pettinelli, la sua insegnante, circondata da parerei negativi sul rientro del giovane nel cast.

Chi è Ayle

Come riportato dal sito di Witty Tv, ecco la scheda di Ayle:

Ha 19 anni e vive a Livorno. Amante dei tatuaggi, ha lavorato come barista. Si è appassionato alla musica da bambino quando, incoraggiato dalla famiglia, ha studiato batteria, violoncello e poi pianoforte. Dice: “Cantare è uno sfogo. Scrivo di cose che mi succedono realmente”

Questo è l’account Instagram ufficiale di Ayle.

Il cantante è fidanzato, all’esterno della casa, con una ragazza, Margherita.

Il vero nome è Elia Flagella e ha conquistato i giudici del programma anche grazie al suo inedito, “Allergica alle fragole”.

Nel 2023 ha firmato un contratto discografico con la Carosello Records, dove ha pubblicato il brano “Attenzione”. Sono seguiti altri pezzi, “Che cazz0 stai facendo” e “Chiamami”. All’interno del programma ha presentato il brano, durante i casting, che lo ha portato ad essere ammesso all’interno della scuola di Amici 23.

Sono numerosi i tatuaggi sul corpo di Ayle. Sotto l’occhio sinistro ha un piccolo cuore spezzato mentre sotto quello destro una stella.

Sul collo ha una farfalla e una rosa, una su un lato, l’altro sull’altro.

In mezzo all’addome ha un cuore con sotto delle fiamme che salgono. Oltre a diversi tattoo sulle braccia e sulle mani, ha anche la scritta “Mariarita” sul petto.