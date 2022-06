Cherie, Raf: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Cherie’, il nuovo singolo di Raf, in radio e su tutte le piattaforme digitali da venerdì 24 giugno 2022 su distribuzione Ada Music – Warner.

Il cantautore torna sulle scene musicali, a sette anni dalla pubblicazione dell’ultimo album di inediti, con un brano fresco che ci accompagnerà tutta l’estate:

Ci troviamo a dover affrontare drammi e calamità epocali come il cambiamento del clima, l’inquinamento ambientale, guerre, disinformazione, fake news, carestie, pandemie, con la netta sensazione che il mondo non sia pronto e che non ci siano strumenti risolutivi. Intanto è arrivata l’estate con la sua leggerezza e quei momenti di sana evasione, si balla almeno per una notte intera senza pensare al domani.