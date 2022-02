Checco Zalone sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo 2022. Il comico, da anni corteggiato per presenziare sul palco del Teatro Ariston, alla fine ha ceduto e questa sera sarà accanto ad Amadeus nel corso di un intervento, in diretta. Lo stesso conduttore ha assicurato di non sapere ancora nulla su quello che l’attore deciderà di dire o fare. Ma non è escluso che, per l’occasione, possa presentare un nuovo brano. Del resto, quale posto più adatto se non quello del Festival della musica italiana?

Nel corso della sua lunga carriera, Checco Zalone ha inanellato una serie di grandi successi, soprattutto al cinema con cinque pellicole campioni di incassi. L’esordio è stato con Cado dalle nubi (nel 2009), seguito da Che bella giornata (2011), Sole a catinelle (2013), Quo vado? (2016) e Tolo Tolo, uscito a gennaio del 2020, poco prima della pandemia legata al Covid-19 che ha, poi, bloccato il mondo intero per diversi mesi.

Ma, oltre ad essere attore e regista, Checco Zalone è celebre anche per aver inciso brani diventati, a loro modo, una sorta di tormentone.

Come dimenticare, ad esempio, nel 2006, Siamo una squadra fortissimi? Basti pensare che è rimasto per cinque settimane al primo posto della classifica dei singoli più venduti in Italia. Col tempo è diventato una sorta d’ironico inno non ufficiale della nazionale di calcio, soprattutto dopo la vittoria del nostro paesi ai mondiali di Germania 2006.

Tra i successivi singoli rilasciati, ricordiamo -tra i più recenti- Immigrato, scritto e inciso appositamente per la colonna sonora del suo film, Tolo Tolo. Segue, poi “L’immunità di gregge“, pensato e realizzato proprio durante la pandemia da Covid-19.

E, infine, La vacinada, canzone che ospite, nel video ufficiale, l’attrice Premio Oscar, Helen Mirren. Nella clip, Zalone perde la testa per lei proprio dopo aver scoperto che la donna è stata vaccinata. Un richiamo irresistibile…

Questa sera, a Sanremo 2022, arriverà un nuovo tormentone?