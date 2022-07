Che Stai Dicenn, Luchè feat. Paky: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Che Stai Dicenn’, il nuovo singolo di Luchè feat. Paky. Il video uscito, oggi venerdì 1 luglio 2022, è già finito in tendenza su Youtube. Prodotto da Sick Luke, il pezzo è disponibile su tutte le piattaforme digitali a tre mesi dalla pubblicazione di ‘Dove volano le aquile’, ultimo album di Luchè.

Un viaggio alla scoperta di una Napoli inedita dalla chiara e ficcante voce di due rapper che, assieme, hanno tanto da raccontare della propria terra.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video ufficiale.

Ecco il testo di ‘Che stai dicenn’:

Twe- twerkami sul ca…

ho fumato e sono armato

lei mi vuole steso

lui mi vuole morto

sono stressa stressa stressato

che stai dicenn

che stai dicenn che stai dicenn

15 mila sul polso

il primo milione è sepolto

leggi un libro sulle crypto

io mi leggo il contratto nuovo

rapper senza gusto

contano soldi da poco

30k la croce sperando

Cristo chiuda un occhio

scommetto solo se vinco una casa

scommettiamo che ti vendi la casa

tutti i miei haters si sono riuniti

per il più grande suicidio di massa

tu vuoi un feat paghi

vuoi un dissing gratis

cazzo e palle di ferro

che fanno tin tin come un mazzo di chiavi

il primo a girare in Ferrari

a Scampia con i soldi del rap

lei vuole i fiori

prima ste troie erano

solo un problema per calciatori

entro in doccia col glock

dissero che ero finito

ma sulla tomba c’ho il segno dell’infinito

preso dalla noia

ho sempre aggredito (grr-pow)

twe- twerkami sul cazzo

ho fumato e sono armato

lei mi vuole steso

lui mi vuole morto

sono stressa stressa stressato

che stai dicenn che stai dicenn

che stai dicenn

che stai dicendo

come dici scusa

siamo in 1000 come gli ultras

vengo da dove se mostri paura

prima o poi lei ti consuma

bocca chiusa qua

ci ascoltan le mura

non uso né il cell

e neppure internet

busta chiusa coca-cola manite

se parto da un chilo poi diventa 3

sto ancora con chi fa palline

tra palazzi grigi come Spiderman

e scendiamo come scissionisti da un x-adv

con le barbe lunghe come Bin Laden

chi muore per me ?

ti giuro che non l ho ancora capito

ricordo quando ho rubato

un motorino il mio primo

due colpi di spadino poi dopo sparivo

Napoli la vedi e poi muori

cognome qua ti fa nuovo nuovo

se scendi e c’hai addosso il Rolex

rischi che ti tagliano il polso

promisi che un giorno avrei smesso

ma poi l’ho rifatto di nuovo

poi di nuovo e di nuovo

twe- twerkami sul cazzo

ho fumato e sono armato

lei mi vuole steso

lui mi vuole morto

sono stressa stressa stressato

che stai dicenn che stai dicenn

che stai dicenn

vedi fuori al finestrino di un Mercedes

puoi trovarle solo se vai da un reseller

fidanzata ma la invito a cena e cede

uh la la uh la la uh la la uh la la la

vedi fuori al finestrino di un Mercedes

puoi trovarle solo se vai da un reseller

fidanzata ma la invito a cena e cede

uh la la uh la la uh la la uh la la.