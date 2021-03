Elena Faggi è in gara al Festival di Sanremo 2021, tra le Nuove Proposte, con il brano “Che ne so“. La giovanissima cantante si esibirà nella prima serata, in onda martedì 2 marzo.

Di sé ha raccontato:

Spero di rappresentare la mia generazione, sono una 2002, sembro piccola ma ho tanto da raccontare. Ho vissuto solo 18 anni ma è come se ne avessi 50 da raccontare! Ho cominciato a scrivere a 15 anni e ho sempre scritto in inglese. Che ne so è la mia prima canzone in italiano. Mio fratello Francesco è un producer, ha arrangiato il brano e condivido questo successo con lui. Ho davvero tanti brani, continuo a scrivere, quello non mi manca. Francesco si sta mettendo sotto, io lo aiuto, pubblicheremo più canzoni possibili. Nel 2017, siamo andati a Italia’s Got Talent, avevamo preso il Golden Buzz con Luciana Littizzetto. E’ stata un’esperienza che si è chiusa lì ma è stata importante dal punto di vista artistico perché lì ho capito che volevo fare questo lavoro e sono stata fortunata ad averlo capito così presto. Non vogliamo essere etichettati come quelli del talent, vogliamo essere etichettati per la nostra musica. Il talent è una strada, anch’io l’avrei presa, ma è una strada che ti porta in alto velocemente e altrettanto velocemente ti riporta in basso. Io preferisco andare più lenta, partire da zero, andare avanti piano e rimanere in alto.

Qual è il significato del testo?

La canzone racconta della confusione dell’incertezza provata con un’altra persona, fonte di illusione e per il quale i sentimenti, forse, non sono nemmeno chiari. Perché se c’é l’intenzione di chiudere e troncare tutto, resta quel “Che ne so” di fondo (“Ti odio, non è vero

Ti odio, non è vero, Forse un po’, forse no, non lo so, Forse un po’, forse no, che ne so”).