Charlie Watts è morto, a 80 anni. A condividere la triste notizia sono stati proprio i compagni di band, i Rolling Stones, con un messaggio sui social:

“È con infinita tristezza che annunciamo la morte del nostro amatissimo Charlie Watts. È spirato serenamente oggi in un ospedale di Londra, circondato dall’affetto della sua famiglia. È stato un marito, un padre, un nonno prezioso e anche un membro imprescindibile dei Rolling Stones, oltre a essere uno dei più grandi batteristi della sua generazione. Chiediamo cortesemente di rispettare la privacy della sua famiglia, degli altri membri della band e degli amici più stretti”

Watts aveva lavorato come grafico in Danimarca e poi presso l’agenzia pubblicitaria britannica ‘Charles, Hobson e Gray’ prima di unirsi ai Rolling Stones. Ha usato quelle abilità per aiutare a progettare i set per molti dei tour degli Stones, così come alcune delle loro prime copertine degli album.

Charlie Watts e la moglie Shirley Ann Shepherd

Watts era sposato con la stessa donna dal 1964. Watts ha sposato Shirley Ann Shepherd nel 1964 e hanno avuto una figlia, Seraphina. Mentre i suoi compagni di band facevano feste e si divertivano in tour, Watts rimase sempre fedele all’amata Shirley. Inoltre, aveva problemi a dormire nelle stanze d’albergo senza il comfort di lei accanto.

Scelse il nuovo bassista della band dopo che Bill Wyman se ne andò. I Rolling Stones furono costretti a tenere audizioni per un nuovo bassista dopo che Bill Wyman lasciò il gruppo nel 1993. Mick Jagger e Keith Richards lasciarono la decisione a Watts, che alla fine scelse Darryl Jones per sostituire Wyman. Jones aveva suonato con artisti come Miles Davis e Sting.

Quello scontro con Mick Jagger…

Watts ha preso a pugni Mick Jagger per averlo chiamato “il mio batterista”. Richards ha detto alla rivista Esquire che Jagger una volta ha spinto il mite e quieto Watts oltre il limite. Jagger, dopo aver bevuto qualche drink in un hotel, telefonò a Watts e chiese: “C’è il mio batterista?” Watts, vestito con un completo, ha bussato alla porta di Jagger, gli ha detto “Non chiamarmi mai il tuo batterista” e lo ha colpito.

Charlie Watts, il patrimonio del batterista dei Rolling Stones

Charlie Watts è stato, nella sua vita, un musicista, compositore, produttore e cavaliere inglese. Il suo patrimonio netto era stato stimato intorno $ 250 milioni di dollari. Era considerato uno dei migliori batteristi di tutti i tempi, Watts era anche un musicista versatile che aveva lavorato sia come compositore che come produttore. Oltre alla musica rock, è stato fortemente coinvolto nella produzione di musica jazz, in particolare come batterista di una band chiamata The ABC&D of Boogie Woogie.

La sua ricchezza finanziaria era in gran parte il risultato della sua proprietà di azioni nelle entità aziendali dei Rolling Stones, sebbene abbia esplorato altre iniziative imprenditoriali, tra cui un allevamento di cavalli arabi di successo che gestiva con sua moglie nell’Inghilterra rurale. Uno dei motivi per cui Watts non era sempre entusiasta dei tour è che non gli piaceva lasciare la fattoria per lunghi periodi di tempo. La coppia ha anche accolto un certo numero di cani levrieri salvati nel corso degli anni.

Il batterista leggenda dei Rolling Stones

Watts è sempre stato considerato uno dei batteristi migliori al mondo, simbolo insostituibile della band. In un’intervista del 2008, disse: