Käärijä è in gara all’Eurovision Song Contest 2023 e rappresenta la Finlandia con il brano Cha Cha cha. Qui sotto potete leggere testo, traduzione in italiano e significato del brano.

Cha Cha Cha, Ascolta la canzone, significato e video

Il brano è un invito a lasciarsi andare il racconto di chi vuole buttarsi alle spalle giornate difficili e perdersi nel suono e nei rumori di un locale, una discoteca nella quale bere drink e ottenebrare la mente.

A seguire potete ascoltare il brano in streaming, cliccando qui -invece, il video ufficiale della canzone.

Käärijä, Cha Cha Cha, Testo della canzone

Rankka viikko ja paljon pitkii päiviä takan

Mielenkiintona piña colada ja rata

Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota

Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota

Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

En mieti huomista ku tartun tuopista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku

Muutama piña colada on jo takana

Silti mul on vielä naamataulu vakava, yeah, yeah, ye, ye, yeah

Ilta on vielä nuori ja aikaa kumota

Tää jäinen ulkokuori on aika tuhota

Parketti kutsuu mua ku en oo enää lukossa

Niinku cha cha cha mä oon tulossa

Pidän kaksin käsin kiinni juomista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

En mieti huomista ku tartun tuopista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Haluun olla sekasin ja vapaa huolista niinku

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, ei

Ja mä jatkan kunnes en enää pysy tuolissa niinku vou

Nyt lähden tanssimaan

Niinku cha cha cha

Enkä pelkääkään tätä maailmaa

Niinku cha cha cha

Kun mä kaadan päälleni samppanjaa

Cha, cha, cha, toinen silmä jo karsastaa

Ja puhe sammaltaa ku tää toinen puoli must vallan saa

Cha, cha, cha, en oo arkena tää mies laisinkaan

En oo mut tänään oon se mies, tänään oon se mies

Nyt lähden tanssimaan

Niinku cha cha cha

Enkä pelkääkään tätä maailmaa

Niinku cha cha cha

Kun mä kaadan päälleni samppanjaa

Niinku cha cha cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, aa-aah

Niinku cha cha cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha

Questa settimana estenuante e le tante lunghe giornate sono alle spalle

Nella mia mente ci sono solo bar e piña colada

C’è tempo per pochi, la notte è ancora giovane

Questo guscio ghiacciato è qualcosa che devo demolire

Tenendo le bevande con entrambe le mani strette fra di loro come a

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no

Non c’è domani quando prendo una pinta stretta come un

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no

Voglio incasinarmi la testa e liberare la mia mente dalla paura come un

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no

E rimango su questo sedile finché non devo scendere come un…

Un paio di piña colada che ho divorato

Eppure l’espressione che ho sul viso è acida

Sì, sì, sì, sì, sì

C’è tempo per pochi, la notte è ancora giovane

Questo guscio ghiacciato è qualcosa che devo demolire

Il pavimento mi sta chiamando quando non sono più così congelato

Come un cha cha cha mi sto avvicinando

Tenendo le bevande con entrambe le mani strette fra di loro come a

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no

Non c’è domani quando prendo una pinta stretta come un

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no

Voglio incasinarmi la testa e liberare la mia mente dalla paura come un

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, no

E rimango su questo sedile finché non devo scendere da esso come, woah

Mi dirigo verso la pista da ballo

Come un cha, cha, cha

E questo mondo non mi fa più paura

Come un cha, cha, cha

Quando lo champagne è tutto su di me, mi verso

Cha, cha, cha, un occhio continua a girarsi troppo lontano

E parlare è così difficile quando questo lato diverso di me fa la sua parte

Cha, cha, cha, di solito non vado ad abbassare la guardia, non io

Ma ora sono quel ragazzo, ora sono quel ragazzo

Mi dirigo verso la pista da ballo

Come un cha, cha, cha

E questo mondo non mi fa più paura

Come un cha, cha, cha

Quando lo champagne è tutto su di me, mi verso

Come un cha, cha, cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha, aa-aah

Come un cha, cha, cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha

Cha, cha, cha, cha, cha, cha, cha