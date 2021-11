Certi uomini è un brano di Francesco Bianconi tratto dal suo primo disco solista, Forever.

Francesco Bianconi, Certi uomini, significato canzone

Il brano parte con un elenco di individui e dei loro desideri più intensi, dall’avidità, alla droga, alla fede, passando anche per un attacco alla discografia (“I cantanti ucciderebbero per apparire, In un programma in televisione, Dove i discografici morti della Warner, della Universal e della Sony, Poi gli pubblicano la canzone”). E la sua pulsione più grande è quella fisica, il desiderio sessuale, origine e punto di ritorno.

Francesco Bianconi, Certi uomini, video ufficiale

Francesco Bianconi, Certi uomini, testo canzone

Certi uomini vivono per i soldi

Certi bastardi per il potere

I ragazzi vivono per vivere

Le anime sante per trasmigrare

Gli idealisti vivono per un’immagine

I drogati per la droga

Certi uomini vivono per la fede

I naviganti vivono per il mare

Giovanna D’Arco visse solo per bruciare

Certi miei amici non sanno dove andare

I cantanti ucciderebbero per apparire

In un programma in televisione

Dove i discografici morti della Warner, della Universal e della Sony

Poi gli pubblicano la canzone

Io so che son venuto dalla fi*a e so che lì voglio tornare

Per avere l’illusione e l’impressione di inventare

Un tempo buono, un fiore rosso, una preghiera contro il male

Per dimenticare ogni mio giorno ed ogni notte della storia

Ed il dolore di arrivare alla tua fica

Per scordare i tuoi problemi, i tuoi vestiti

Le tue borse e il mio tremare

Per dimenticare tutto ciò che alla tua fi*a fa contorno

I tuoi stivali, il tuo ragazzo, il tuo mascara, le parole

Perché io vivo come fossi un animale

Perché io vivo perché sono un animale

Mi è capitato di scrivere lettere di rabbia

Di essere a mio agio dentro un sogno o un’allucinazione

E con Gianluca ridiamo sempre e ci innamoriamo

Prima di perderci alla stazione

C’è una pulsione, un atomo opaco che muove il cosmo

E non è detto che sia morale

Cancella il sangue e ogni segno di distinzione

Tra la procreazione e la Guerra Mondiale

Io so che son venuto dalla fica e so che lì voglio tornare

Per avere l’illusione e l’impressione di inventare

Un tempo buono, un altro figlio, una preghiera contro il male

Per dimenticare ogni sconfitta e ogni vittoria

Il lungo viaggio ed il dolore di arrivare alla tua fi*a

Per scordare le tue angosce, i tuoi vestiti

Le tue borse, il tuo tremare

Per dimenticare tutto ciò che alla tua fica gira intorno

I tuoi stivali, i tuoi amici, il tuo mascara, le paure

Perché io vivo perché ho voglia di morire

Perché io vivo perché ho voglia di morire