E’ uscito oggi su Amazon Prime Video, la nuova versione di Cenerentola, interpreta da Camila Cabello, ex Fifth Harmony, ormai solista affermata. L’uscita della pellicola è direttamente in streaming, per gli abbonati. Ma una grande importanza è legata, oltre agli attori e alla trama rivisitata, anche alla colonna sonora del film.

Cenerentola, quando esce su Amazon Prime

Cenerentola, nella versione interpreta da Camilla Cabello, è disponibile dal 3 settembre 2021, in streaming, su Amazon Prime. In esclusiva.

Cenerentola, che genere di film è

Questa versione di Cenerentola è un film musicale romantico del 2021 tratto dall’omonima fiaba di Charles Perrault. Scritto e diretto da Kay Cannon, protagonista è la cantante Camila Cabello, nel suo debutto come attrice. Con lei, sul set, Idina Menzel, Minnie Driver, Nicholas Galitzine, Billy Porter e Pierce Brosnan. Ci sono canzoni inedite e altre già note ma rivisitate.

Camila Cabello è Cenerentola nella nuova versione del film (2021)

E’ Camila Cabello l’interprete di Cenerentola nella nuova versione della pellicola.

Che tipo di voce ha Camila Cabello

Camila Cabello è soprano. Nel suo percorso con le Fifth Harmony e come cantante solista ha seguito il genere pop, r&b e anche il sound latino.

Quando ha iniziato a cantare Camila Cabello?

Ha iniziato a cantare fin da piccola e il successo è arrivato grazie alla sua partecipazione a X Factor Usa dove è stata inserita in un gruppo tutto al femminile, creato ad hoc da Simon Cowell: le Fifth Harmony. Successivamente, lei è stata la prima ad abbandonare la band.

Dove è nata Camila Cabello

Camila Cabello è nata a Cojimar, Cuba.

Cenerentola, le canzoni della colonna sonora

Nell’aprile 2019, venne annunciato che Camila Cabello stava lavorando alle musiche per il film. Un anno dopo, Idina Menzel ha confermato che “[lei e Camila] avevano anche canzoni originali”. Tra i pezzi già celebri presenti nella pellicola, ricordiamo “Single Ladies (Put a Ring on It)” di Beyoncé, “Sweet Dreams (Are Made of This)” di Eurythmics e “Good Times” di Chic.

La colonna sonora è pubblicata da Epic Records negli Stati Uniti, Columbia Records nel Regno Unito e dalle etichette Sony Music Entertainment a livello globale. “Million to One”, eseguita da Camila Cabello, è stata rilasciata a 21 luglio 2021 come singolo principale della colonna sonora.”Somebody to Love”, eseguita da Nicholas Galitzine, è stata pubblicata il 3 agosto scorso.

La soundtrack ufficiale, ecco i titoli delle canzoni

Ecco i titoli delle canzoni e gli interpreti della soundtrack di “Cenerentola”.

1. “Rhythm Nation / You Gotta Be” (Cabello, Idina Menzel and cast)

2. “Million to One” (Cabello)

3. “The New Barry” (Ben Bailey Smith)

4. “Somebody to Love” (Nicholas Galitzine and cast)

5. “Material Girl” (Idina Menzel and cast)

6. “Am I Wrong” (Cabello, Nicholas Galitzine, Idina Menzel and cast)

7. “Million to One (Reprise)” (Cabello)

8. “Shining Star” (Billy Porter and cast)

9. “Whatta Man / Seven Nation Army” (Nicholas Galitzine and cast)

10. “Perfect” (Cabello and Nicholas Galitzine)

11. “Dream Girl” (Idina Menzel and cast)

12. “Million to One / Could Have Been Me (Reprise) (Cabello and Nicholas Galitzine)

13. “Let’s Get Loud” (Cabello, Nicholas Galitzine, Idina Menzel and cast)

14. “Score Suite” (Mychael Danna and Jessica Weiss)

Cenerentola (2021), ascolta la colonna sonora in streaming

