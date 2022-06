Cella 3, Baby Gang: testo, video, significato della canzone

Porta per titolo ‘Cella 3’, il nuovo singolo di Baby Gang, contenuto nell’album ‘EP2’. Il brano, a poche ore dall’uscita, è finito in tendenza su Youtube.

Testi canzoni Lei, Baby Gang feat. Bené: testo, video, significato della canzone

Un ritratto inedito di chi tenta, giorno per giorno, di svoltare la propria vita dopo essere cresciuto in un tessuto sociale non facile.

Cliccate sulla foto, in basso, per vedere il video con l’audio ufficiale della canzone.

Ecco il testo di ‘Cella 3’:

Tengo la mula in tasca

e una tasca bucata

tengo addosso ricordi

di quando stavo per strada

ho addosso la pula

chiamata intercettata

mamma non si è presa cura

si è presa cura la strada

di baby Gang,

si fra quel ragazzo piccolo

che girava col cane

e dormiva frate in giro bro

yaoh

questi rapper cosa dicono

parlano a me di strada

ma la strada non la vivono

yaoh

con i ferri finti fingono

non fare con me il gangster

tu sei gangster sì nei video

yaoh

non minaccio è un consiglio

non mi frega un cazzo frate

tu di chi sei figlio

yaoh

e sento tik tak tik tak

il successo sta arrivando

ogni volta che ripenso

sento clik clack click clack

prima ero chiuso in cella

ora dimmi che è successo

ora puta che pasa?

prima ero in piazza

alle 3:40

posizionato in stazza

c’è il bambino che smazza

hanno detto ai caramba

alle 4:40

un mandato per Baby Ganga

e sento bum bum bum

apri la porta e sento

tok tok tok tok

( Apri )

urla mia nonna

e suo figlio stasera non torna

20 mesi solo chiuso in tomba

non c’era nessuno

solo io giuro

col compagno in cella

che urlavo giuro “mi Impicco”

se non mi aprite questo blindo

spacco tutto sai che

la guerra la vinco

fatto quello che ho fatto

io da bimbo 4 tuoi rapper

non fanno un mio quinto

bianco non fare

il negro che sei bianco

stanco di sta gente

fra che parla tanto

manco fosse nato

e cresciuto nel bando

spaccio 24h sì nel bando.