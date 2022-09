Celestial è una canzone scritta da Ed Sheeran appositamente per il lancio dei videogiochi di Pokemon Scarlet e Pokemon Violet:

“Il video per la mia traccia di @pokemon ‘Celestial’ è ora disponibile! È stato un piacere lavorare con il team che ha portato tanta gioia a milioni di persone in tutto il mondo. Spero che amiate tutti il ​​video. Pokémon Scarlet e Pokémon Violet usciranno il 18 novembre. Gioca per trovare la canzone e se dai il mio nome a qualcuno dei tuoi Pokémon, fatemi sapere!”

Qui sotto potete leggere testo, traduzione e significato del brano, insieme al video ufficiale del pezzo.

Celestial, Significato canzone e video ufficiale

Il brano di Ed Sheeran descrive come la persona amata lo faccia sentire bene, al sicuro, progetto. Il rischio di ogni persona è quello di amare e di rovinare anche le cose belle che si hanno. Ma questa paura viene sedata dalla presenza della ragazza che ama, lei tiene lontani tutti i problemi e anche a distanza il cantante può sentire e provare il sentimento e l’amore che li lega.

Cliccando qui, invece, potete vedere il video ufficiale di “Celestial” di Ed Sheeran.

Ed Sheeran, Celestial, Testo canzone

You see tonight, it could go either way

Hearts balanced on a razor blade

We are designed to love and break

And to rinse and repeat it all again

I get stuck when the world’s too loud

And things don’t look up when you’re goin’ down

I know your arms are reachin’ out

From somewhere beyond the clouds

You make me feel

Like my troubled heart is a million miles away

You make me feel

Like I’m drunk on stars and we’re dancing out in the space

Celestial

Celеstial

I see the light shining through the rain

A thousand colours in a brighter shadе

Needed to rise from the lowest place

There’s silver lining that surrounds the grey

When I get lost, will you come back around?

Things don’t look up when you’re goin’ down

I know your arms, they are reachin’ out

From somewhere beyond the clouds

You make me feel

Like my troubled heart is a million miles away

You make me feel

Like I’m drunk on stars and we’re dancing out in the space

Celestial

Celestial, oh

We were made to be nothin’ more than this

Findin’ magic in all the smallest things

The way we notice, that’s what really matters

Let’s make tonight go on and on and on

(You make me feel) We were made to be nothin’ more than this

Findin’ magic in all the smallest things

(You make me feel) The way we notice, that’s what really matters

Let’s make tonight go on and on and on

You make me feel

Like my troubled heart is a million miles away

You make me feel

Like I’m drunk on stars and we’re dancing out in the space

Celestial, ohh

Celestial, ohh

Celestial, ohh

We were made to be nothin’ more than this

Findin’ magic in all the smallest things (Celestial, ohh)

The way we notice, that’s what really matters is

Make tonight go on and on and on

Celestial

Ed Sheeran, Celestial, Traduzione canzone

Vedi stasera, potrebbe andare in entrambi i modi

Cuori in equilibrio su una lama di rasoio

Siamo progettati per amare e rompere

E per risciacquare e ripetere tutto di nuovo

Rimango bloccato quando il mondo è troppo rumoroso

E le cose non migliorano quando stai andando giù

So che le tue braccia si stanno allungando

Da qualche parte al di là delle nuvole

Mi fai sentire

Come se il mio cuore turbato fosse a un milione di miglia di distanza

Mi fai sentire

Come se fossi ubriaco di stelle e stessimo ballando nello spazio

Celeste

Celeste

Vedo la luce che brilla attraverso la pioggia

Mille colori in una tonalità più brillante

Necessario per salire dal punto più basso

C’è un rivestimento d’argento che circonda il grigio

Quando mi perdo, tornerai nei paraggi?

Le cose non migliorano quando stai andando giù

Conosco le tue braccia, si stanno allungando

Da qualche parte al di là delle nuvole

Mi fai sentire

Come se il mio cuore turbato fosse a un milione di miglia di distanza

Mi fai sentire

Come se fossi ubriaco di stelle e stessimo ballando nello spazio

Celeste

Celeste, oh

Siamo fatti per essere niente di più di questo

Trovare la magia in tutte le cose più piccole

Il modo in cui lo notiamo, questo è ciò che conta davvero

Facciamo in modo che stasera vada avanti e avanti

(Mi fai sentire) Siamo fatti per essere niente di più di questo

Trovare la magia in tutte le cose più piccole

(Mi fai sentire) Il modo in cui notiamo, questo è ciò che conta davvero

Facciamo in modo che stasera vada avanti e avanti

Mi fai sentire

Come se il mio cuore turbato fosse a un milione di miglia di distanza

Mi fai sentire

Come se fossi ubriaco di stelle e stessimo ballando nello spazio

Celeste, oh

Celeste, oh

Celeste, oh

Siamo fatti per essere niente di più di questo

Trovare la magia in tutte le cose più piccole (celeste, ohh)

Il modo in cui notiamo, questo è ciò che conta davvero

Fai in modo che stasera vada avanti e avanti

Celeste