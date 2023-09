“Celebration” è una canzone dei Kool & the Gang. Pubblicato come primo singolo dal loro dodicesimo album, Celebrate! (1980), è stato il primo e unico pezzo della band a raggiungere il numero 1 nella Billboard Hot 100 degli Stati Uniti. Per comprendere quanto il successo del brano sia clamoroso ancora oggi, nel 2021 la Biblioteca del Congresso ha selezionato “Celebration” per la conservazione nel National Recording Registry in quanto “culturalmente storicamente o esteticamente significativo”.

Qui sotto, a seguire, testo, traduzione e significato della canzone.

Celebration, Significato, ascolta la canzone

Il co-fondatore Ronald Bell, sassofonista e arrangiatore musicale del gruppo, ha spiegato le origini della canzone;

“L’idea iniziale è venuta dal Corano. Stavo leggendo il passaggio, in cui Dio stava creando Adamo, e gli angeli festeggiavano e cantavano lodi. Ciò mi ha ispirato a scrivere gli accordi di base, la frase: “Everyone around the world, come on, celebration”.

Kool & the Gang, Celebration, Testo della canzone

Yahoo!

Celebration

Yahoo!

This is your celebration

Celebrate good times, come on!

(Let’s celebrate)

Celebrate good times, come on!

(Let’s celebrate)

There’s a party goin’ on right here

A celebration to last throughout the years

So bring your good times and your laughter too

We gonna celebrate your party with you

Come on now, celebration

Let’s all celebrate and have a good time

Celebration

We gonna celebrate and have a good time

It’s time to come together

It’s up to you, what’s your pleasure?

Everyone around the world come on!

Yahoo!

It’s a celebration

Yahoo!

Celebrate good times, come on!

(It’s a celebration)

Celebrate good times, come on!

(Let’s celebrate)

There’s a party goin’ on right here

A dedication to last throughout the years

So bring your good times and your laughter too

We gonna celebrate and party with you

Come on now, celebration

Let’s all celebrate and have a good time, yeah yeah

Celebration

We gonna celebrate and have a good time

It’s time to come together

It’s up to you, what’s your pleasure?

Everyone around the world come on!

Yahoo!

It’s a celebration

Yahoo!

It’s a celebration

Celebrate good times, come on!

(Let’s celebrate come on now)

Celebrate good times, come on!

(Let’s celebrate)

We’re gonna have a good time tonight

Let’s celebrate, it’s all right

We’re gonna have a good time tonight

Let’s celebrate, it’s all right, baby

We’re gonna have a good time tonight

(Celebration)

Let’s celebrate, it’s all right

We’re gonna have a good time tonight

(Celebration)

Let’s celebrate, it’s all right

Yahoo!

Yahoo!

Celebrate good times, come on!

(Let’s celebrate)

Celebrate good times, come on!

(It’s a celebration)

Celebrate good times, come on!

(Let’s celebrate)

(Come on and celebrate tonight)

Celebrate good times, come on!

(‘Cause everything’s gonna be alright, let’s celebrate)

Celebrate good times, come on!

(Let’s celebrate)

Celebrate good times, come on!

Kool & the Gang, Celebration, Traduzione della canzone

Yahoo!

Celebrazione

Yahoo!

Questa è la tua celebrazione

Festeggia i bei momenti, forza!

(Festeggiamo)

Festeggia i bei momenti, forza!

(Festeggiamo)

C’è una festa in corso proprio qui

Una festa destinata a durare negli anni

Quindi porta con te anche i tuoi bei momenti e le tue risate

Festeggeremo la tua festa con te

Avanti, festeggiamo

Festeggiamo tutti e divertiamoci

Celebrazione

Festeggeremo e ci divertiremo

E’ tempo di riunirsi

Dipende da te, qual è il tuo piacere?

Forza tutti in tutto il mondo!

Yahoo!

È una celebrazione

Yahoo!

Festeggia i bei momenti, forza!

(È una celebrazione)

Festeggia i bei momenti, forza!

(Festeggiamo)

C’è una festa in corso proprio qui

Una dedizione destinata a durare negli anni

Quindi porta con te anche i tuoi bei momenti e le tue risate

Festeggeremo e faremo festa con te

Avanti, festeggiamo

Festeggiamo tutti e divertiamoci, sì sì

Celebrazione

Festeggeremo e ci divertiremo

E’ tempo di riunirsi

Dipende da te, qual è il tuo piacere?

Forza tutti in tutto il mondo!

Yahoo!

È una celebrazione

Yahoo!

È una celebrazione

Festeggia i bei momenti, forza!

(Festeggiamo, andiamo adesso)

Festeggia i bei momenti, forza!

(Festeggiamo)

Ci divertiremo stasera

Festeggiamo, va tutto bene

Ci divertiremo stasera

Festeggiamo, va tutto bene, tesoro

Ci divertiremo stasera

(Celebrazione)

Festeggiamo, va tutto bene

Ci divertiremo stasera

(Celebrazione)

Festeggiamo, va tutto bene

Yahoo!

Yahoo!

Festeggia i bei momenti, forza!

(Festeggiamo)

Festeggia i bei momenti, forza!

(È una celebrazione)

Festeggia i bei momenti, forza!

(Festeggiamo)

(Vieni e festeggia stasera)

Festeggia i bei momenti, forza!

(Perché andrà tutto bene, festeggiamo)

Festeggia i bei momenti, forza!

(Festeggiamo)

Festeggia i bei momenti, forza!