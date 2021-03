Caruso è uno dei brani più emozionanti e celebri di Lucio Dalla, inciso nel 1986. E’ tratto dall’album live DallAmeriCaruso ed è diventato, nel tempo un vero e proprio classico della musica italiana.

Il significato della canzone fu raccontato dallo stesso cantautore.

Ebbe un guasto all’imbarcazione e così dovette fermarsi in un albergo a Sorrento. La stanza che gli venne data fu proprio la stessa nella quale, anni prima, aveva soggiornato Enrico Caruso, poco prima di morire. Sono stati gli stessi proprietari a raccontare a Dalla alcuni aneddoti personali del cantante e, tra quanto rivelato, anche le lezioni di canto date ad una giovane del posto. Anni dopo, in seguito, ha dichiarato che Angelo, barista che lavorava in un bar di Sorrento, gli rivelò di come sua zia fosse stata la cameriera di Caruso.

Negli anni sono state numerosissime le cover del pezzo fatte da amici e colleghi di Dalla. Tra questi citiamo Ricchi e Poveri, Al Bano, Luciano Pavarotti, Gianna Nannini, Ornello Vanoni e Jovanotti.

Nella terza serata del Festival di Sanremo 2021, a interpretare Caruso è Ermal Meta con Napoli Mandolin Orchestra.

Qui sotto audio e testo della versione originale della canzone.

Lucio Dalla, Caruso, Testo

Qui dove il mare luccica,

E tira forte il vento

Su una vecchia terrazza

Davanti al golfo di Surriento

Un uomo abbraccia una ragazza,

Dopo che aveva pianto

Poi si schiarisce la voce,

E ricomincia il canto. Te voglio bene assaje,

Ma tanto tanto bene sai

è una catena ormai,

Che scioglie il sangue dint’ ‘e ‘vvene sai. Vide le luci in mezzo al mare,

Pensò alle notti là in America

Ma erano solo le lampare

Nella bianca scia di un’elica

Sentì il dolore nella musica,

Si alzò dal pianoforte

Ma quando vide la luna uscire da una nuvola

Gli sembrò più dolce anche la morte

Guardò negli occhi la ragazza,

Quelli occhi verdi come il mare

Poi all’improvviso uscì una lacrima,

E lui credette di affogare