Gli Joker Out sono una band slovena che rappresenterà la Slovenia nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

La band formata da Bojan Cvjetićanin (cantante), Jure Maček (batterista), Kris Guštin (chitarrista), Jan Peteh (chitarrista) e Nace Jordan (bassista) si esibirà con il brano dal titolo Carpe diem, cantato interamente in sloveno. La band è stata selezionata internamente dall’emittente radiotelevisiva pubblica RTV Slovenija.

Gli Joker Out è un progetto musicale nato dopo lo scioglimento degli Apokalipsa. Quattro ex componenti degli Apokalipsa, infatti, si sono uniti a due ex componenti dei Bouržuazija e hanno dato vita alla nuova band che, fino ad ora, ha pubblicato due album.

Joker Out, Carpe diem: Significato canzone

Scritto dai cinque componenti del gruppo insieme al produttore Žarko Pak, il testo del brano è un invito a chi l’ascolta a godersi al massimo la vita e a cogliere sempre l’attimo, come suggerisce il titolo, anche prendendosi dei rischi, senza preoccuparsi troppo del tempo che passa.

Joker Out, Carpe diem: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Carpe diem.

Joker Out, Carpe diem: Testo canzone

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo.

Vedno manj besed, tanek led pod nogami žge

Mi pa bežimo s prepiha

810.000 let moraš delat’ le

Da duša malo zadiha.

(An ban, pet podgan) Ti loviš, če preživiš

(Jaz ti bom vzel vse) Ti ničesar ne dobiš

(A, a, a) Si tega res želiš?

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas, na nas.

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo (Da nas jutri več ne bo)

Ne bomo šteli ur do zore

Prеskakovali bomo gore

Da nas objame nebo.

Prvi dеž odplaknil ves bo blišč

Da ne bi kradel magije s plesišč

Tema bo prižgala žar v očeh.

Igra sovraštva je za vas, hvala lepa

Ne računajte na nas, še bolj na glas.

Mi bomo celo noč plesali

Ljubili se in se igrali

Kot da nas jutri več ne bo (Da nas jutri več ne bo)

Ne bomo šteli ur do zore (Da nas jutri več ne bo)

Preskakovali bomo gore (Da nas jutri več ne bo)

Sprejeli, da smo večni samo

In srečni samo, ko objema nas nebo

Vso noč do jutra smo plesali

Ljubili se in se igrali

Živeli, kot da jutri nas mogoče več ne bo.

Joker Out, Carpe diem: Traduzione canzone

Staremo a ballare tutta la notte

Ci ameremo e giocheremo

Come se non ci fosse un domani.

Sempre meno parole, ghiaccio sottile che brucia sotto i nostri piedi

Ma stiamo scappando dall’aria fredda

Devi lavorare solo per 810.000 anni

Per far respirare un po’ la tua anima.

(Eeny, meeny, miny, moe) Vinci se rimani vivo

(Prenderò tutto) Non ottieni niente

(Ah, ah, ah) Lo vuoi davvero così?

Il gioco dell’odio fa per te, grazie

Non contare su di noi, su di noi.

Staremo a ballare tutta la notte

Ci ameremo e giocheremo

Come se non ci fosse un domani (non ci fosse un domani)

Non conteremo le ore prima che sorga l’alba

Salteremo sopra le montagne

Per essere abbracciati dal cielo.

La prima pioggia laverà via tutti i finti lustrini

Così smette di rubare la magia dalle piste da ballo

L’oscurità farà risplendere lo splendore nei nostri occhi.

Il gioco dell’odio fa per te, grazie

Non contare su di noi, saremo perfino più rumorosi.

Staremo a ballare tutta la notte

Ci ameremo e giocheremo

Come se non ci fosse un domani (non ci fosse un domani)

Non conteremo le ore prima che sorga l’alba (non ci fosse un domani)

Salteremo sopra le montagne (non ci fosse un domani)

Accetteremo di essere eterni e felici

Solo finché il cielo continua ad abbracciarci

Abbiamo ballato

Amato e suonato tutta la notte

Abbiamo vissuto come se non ci fosse un domani.