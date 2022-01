Si è da poco conclusa la messa in onda dello speciale, su Rai 3, “Caro Battiato“, dedicato al Maestro, Franco Battiato, scomparso a maggio 2021. Come vi avevamo anticipato, tra gli ospiti erano previsti Jovanotti con “L’era del cinghiale bianco”, Gianni Morandi nel brano che è stato scritto proprio per lui, “Che cosa resterà di me”, una intensissima Emma ne “L’animale”, “La stagione dell’amore” interpretata da Fiorella Mannoia, il “Cuccurucucu” intonato da Gianna Nannini, la “Bandiera bianca” ritmata da Colapesce e Dimartino, “No time No space” con Mahmood, la commozione di Carmen Consoli per “Tutto l’universo obbedisce”. E anche Morgan che, proprio nelle scorse ore, via Instagram ha fortemente polemizzato con la versione trasmessa dell’evento. Il cantautore, infatti, ha criticato la scelta di tagliare dallo show la sua performance solista

“Pare che dal concerto tributo a Franco Battiato, in onda questa sera, sia stata estromessa la mia esecuzione del brano “Come un cammello in una grondaia”, ovvero il mio unico contributo solista. Decisione irremovibile dell’ottimo conduttore (tale Pif), il quale ha una così profonda conoscenza dell’opera di Battiato da omettere uno dei suoi più importanti capolavori”

Successivamente Morgan ha condiviso un altro messaggio per sottolineare come non si stesse lamentando perché era stata taglia la sua esibizione (quindi per apparire) bensì perché ama (e amava) Battiato e proprio per lui aveva partecipato a quel concerto tributo: