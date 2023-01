Caro amore lontanissimo è un brano di Marco Mengoni che fa parte della colonna sonora de “Il Colibrì“. Si tratta di una pellicola di Francesca Archibugi, tratta dal bestseller internazionale di Sandro Veronesi, vincitore del Premio Strega 2020, che vede tra i protagonisti Pierfrancesco Favino nel ruolo di Marco Carrera, Kasia Smutniak, Bérénice Bejo, Laura Morante, Sergio Albelli, Alessandro Tedeschi, Benedetta Porcaroli, Massimo Ceccherini, Fotiní Peluso, Francesco Centorame, Pietro Ragusa, Valeria Cavalli e con Nanni Moretti. Il film è uscito nelle sale dal 20 ottobre 2022 distribuito da 01 Distribution. Sui titoli di coda, la cui colonna sonora è firmata da Battista Lena, si può ascoltare una canzone inedita di Sergio Endrigo dal titolo “Caro amore lontanissimo“. Claudia Endrigo, figlia del grande cantautore, ha voluto affidare il brano alla voce e all’incredibile sensibilità interpretativa di Marco Mengoni.

Queste le parole condivise dal cantante nel parlare dell’incisione del pezzo:

Mi troverai lì con te ogni giorno, nei giorni che vorrai e il nostro canto arriverà dalle mie labbra alle tue…

“Caro amore lontanissimo” è una canzone di Sergio Endrigo, inedita, fino ad ora. È stato un onore ricevere questo regalo… l’ho cantata con tutto il rispetto, la stima e l’amore che mi legano ad Endrigo.

È una canzone piena di grazie e il mio più grande grazie va ancora una volta, a Claudia Endrigo che ha permesso si realizzasse tutto ciò.

Questa canzone è diventata parte de “il colibrì”, il nuovo film di Francesca Archibugi che esce il 20 ottobre, tratto dal libro di Sandro Veronesi, con attori incredibili come @pierfrancescofavino, @lasmutniak e @nannimoretti_

Qui sotto potete leggere il testo della canzone e ascoltare, in streaming, il brano:

Marco Mengoni, Caro amore lontanissimo, Testo canzone

E chissà quando mi rivedrai

Amore lontanissimo

Non ci lasceremo mai più

Ricorderai di questi giorni immemori

E finalmente riderai

Insieme a me passerai la notte

Ed io sarò con te

Fino all’alba per riprenderti

E tutto il tempo vedrai

Come in quell’alba

Così ti troverò

E così tu

Mi troverai

Lì con te

Ogni giorno

Nei giorni che vorrai

E il nostro canto arriverà

Dalle mie labbra alle tue

E anche quando andrà così

Non piangerai

Non piangerai

A presto, caro amore lontantissimo

A presto, lontanissimo mio amore

Mio amore

Mi troverai

Lì con tе

Ogni giorno

Nei giorni che vorrai

E il nostro canto arriverà

Dallе mie labbra alle tue

E anche quando andrà così

Non piangerai

Non piangerai

A presto, caro amore lontantissimo

A presto, lontanissimo mio amore

Mio amore