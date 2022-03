CAOS, il nuovo album di Fabri Fibra è già in pre-ordine

Era dal 2017 che stavamo aspettando un nuovo disco di Fabri Fibra, ma per fortuna il rapper marchigiano non ha rinunciato ad interessanti collaborazioni nell’ultimo periodo, da Yoshi con Dani Faiv e Tha Supreme a Come Mai con Franco126, da Mal di testa con Elodie a Il mio amico con Madame. Ora, però, è in arrivo CAOS, pubblicato da Sony Music Italia e in uscita il 18 marzo 2022, e i fan di Fabri Fibra sono già in fermento!

Arriva CAOS. L’annuncio di Fabri Fibra su Instagram

Ad annunciare il nuovo disco è stato lo stesso Fabri Fibra con un post su Instagram in cui si vede il rapper passeggiare su una spiaggia deserta. È questa la copertina di CAOS, ad oggi ancora senza un singolo a fare da traino e senza una tracklist ufficiale che, possiamo immaginarlo visti i precedenti, sarà ricca di collaborazioni prestigiose e tante sorprese che saranno svelate più a ridosso dell’uscita.

Tutte le edizioni di CAOS di Fabri Fibra già in pre-ordine

Nonostante il mistero che circonda CAOS, il decimo disco di inediti di Fabri Fibra è già in pre-ordine in tante interessanti edizioni, come la musica italiana ci sta abituando da mesi a questa parte. Vediamo insieme tutte le opzioni disponibili su Amazon.

I vantaggi del pre-ordine

