Fabri Fibra è pronto per tornare con un nuovo album. Il decimo album di inediti del rapper marchigiano si intitola Caos e sarà disponibile a partire dal prossimo 18 marzo, negli store digitali e sulle piattaforme streaming e nei classici formati, CD e LP. Da oggi, martedì 1° marzo, l’album è disponibile in pre-order.

Fabri Fibra ha anche annunciato le date del suo nuovo tour, il Caos Live Festival 2022, durante il quale il rapper si esibirà in occasione dei principali festival estivi italiani. In fondo, trovate tutte le date. I biglietti saranno disponibili in prevendita a partire dalle ore 14 di mercoledì 2 marzo 2022.

Caos arriverà a circa cinque anni di distanza dall’ultimo album di inediti di Fabri Fibra, Fenomeno. In questo lasso di tempo, il rapper ha pubblicato una raccolta, Il tempo vola 2002-2020, rilasciata nel 2019 e lanciata dal singolo Come mai, collaborazione con Franco126 e con Calcutta (quest’ultimo, solo nelle vesti di autore).

Oltre ad essere arrivato alla cifra tonda per quanto riguarda gli album di inediti (10), un’altra cifra tonda riguarda la distanza di tempo tra questo nuovo album e il suo disco d’esordio. Sono trascorsi vent’anni, infatti, dalla pubblicazione di Turbe Giovanili, l’album d’esordio di Fabri Fibra che, nel 2010, fu ripubblicato in una nuova edizione (un’ulteriore edizione in vinile a tiratura limitata fu pubblicata nel 2016) e che, nel 2019, a 17 anni dalla pubblicazione, ottenne la certificazione di Disco d’Oro.

Fabri Fibra – Caos Live Festival 2022

9 luglio – Arezzo – Mengo Music Fest

10 luglio – Legnano (MI) – Rugby Sound Festival

16 luglio – Pordenone – Pordenone Live 2022

17 luglio – Bologna – Sequoie Music Park

23 luglio – Romano D’Ezzellino (VI) – Ama Festival

27 luglio – Castiglioncello (LI) – Castiglioncello Festival

29 luglio – Molfetta (BA) – Luce Music Festival

30 luglio – Lecce – Oversound Music Festival

1 agosto – Roccella Ionica (RC) – Roccella Ionica Summer Festival

3 agosto – Catania – Sotto il Vulcano Festival