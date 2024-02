La classifica delle canzoni del Festival di Sanremo 2024 su Spotify: ecco le canzoni più ascoltare in streaming e il numero di riproduzioni per ogni brano.

Quali sono le canzoni di Sanremo 2024 più ascoltate su Spotify? Ieri vi abbiamo riportato i primi date su iTunes, Amazon Music e YouTube (che vedevano Geolier primo su iTunes e YouTube, Annalisa prima su Amazon Music) oggi abbiamo i primi dati riportati sulla piattaforma streaming più conosciuta.

Primo posto in mano a Geolier con ‘I p’ me, tu p’ te’. Dopo il medesimo risultato nella seconda serata del Festival, il rapper risulta primo anche su Spotify con 2.129.805 ascolti. Secondo gradino, invece, per Annalisa con la sua ‘Sinceramente’. Una distanza importante ma non così netta. Per lei 1.649.855 riproduzioni. Medaglia di bronzo per ‘Tuta gold’ di Mahmood. Poca differenza con 1.546.744 streaming.

Scendendo nelle posizioni in classifica vediamo buoni risultati anche per Angelina Mango con “La noia” e Irama (ieri secondo per il televoto e la giuria radio) con la ballad intensa “Tu no”. Seguono i The Kolors, Mr Rain e Ghali. A chiudere la top ten troviamo Apnea di Emma.

Di un soffio fuori dalla top ten Loredana Bertè, amatissima con “Pazza”.

Male, al momento, Maninni con la sua “Spettacolare”, ultimo al 30esimo gradino. Prima di lui, alla 29 Renga e Nek (che sembrano non aver colpito con “Pazzo di te”) e alla 28 il ritorno dei Ricchi e Poveri con “Ma non tutta la vita”.

Sorprendono alla 26 Il Volo con “Spettacolare” e anche i Negramaro alla 19 e Diodato in ventesima posizione.

Qui sotto potete vedere il numero delle riproduzioni e degli streaming di tutti e 30 gli artisti in gara al Festival di Sanremo, resi noti nella giornata di giovedì 8 febbraio 2024.

Geolier Annalisa Mahmood Angelina Mango Tu n Gazzelle The Kolors Mr. Rain Ghali Emma Loredana Bertè Alessandra Amoroso Alfa Rose Villain La Sad Dargen D’Amico Il Tre Clara Negramaro Diodato Sangiovanni Bnkr44 Fred De Palma Santi Francesi Fiorella Mannoia Il Volo BigMama Ricchi e Poveri Renga e Nek Maninni