Per la prima volta da quando Amadeus ha preso le redini del Festival, a Sanremo 2024 abbiamo ascoltato tutte le canzoni in gara durante la prima serata. Martedì 6 febbraio si sono esibiti i 30 artisti in competizione, presentendo il loro pezzo inedito, fino a poco prima delle 2 di notte. E così, poco dopo, tutte le canzoni sono state rese disponibili in streaming e download digitali. Inoltre, su YouTube sono stati caricati i video delle canzoni. In questo modo, abbiamo già un primo segnale del maggior interesse iniziale del pubblico sui brani appena ascoltati. Scopriamo insieme qualche dato, a seguire.

Classifica delle canzoni di Sanremo 2024 su iTunes, 7 febbraio

Su iTunes, nel pomeriggio di mercoledì 7 febbraio, vediamo questa classifica con i brani di Sanremo 2024.

Geolier Annalisa Angelina Mango Mahmood Gazzelle Irama Emma Alessandra Amoroso Negramaro The Kolors Loredana bertè Rose Villain Mr. Rain Ghali Diodato

Dopo la sedicesima posizione occupata da Ava con Moon (Capo Plaza e Tony Boy), ritroviamo altri artisti di Sanremo 2024. Alla 17 ecco Alfa, poi Clara (18), Dargen D’Amico (19). Alla 25 Il Tre con Fragili, alla 27 Mariposa di Fiorella Mannoia. I Lad Sad con Autodistruttivo alla 28, alla 30 Il cielo non ci vuole di Fred De Palma, Il Volo alla 34 con Capolavoro, Finiscimi di Sangiovanni (36), La rabbia non ti basta di BigMama (37), L’amore in bocca dei Santi Francesi (39) e i Ricchi e Poveri alla 44 con “Ma non tutta la vita”.

Classifica delle canzoni di Sanremo 2024 su Amazon Music

Su Amazon Music, invece, troviamo prima Annalisa con Sinceramente. Alla 2 “La noia” di Angelina Mango, Loredana Bertè alla 4 con “Pazza”. Alla 6 Mahmood e la sua Tuta Gold, alla 8 Irama con Tu No, alla 9 Geolier. Diodato è alla 13 con “Ti muovi”, 14esimi di TheKolors con Un ragazzo una ragazza. Alla 15 Apnea di Emma, alla 16 Capolavoro de Il Volo. Alla 17 Tutto qui dei Gazzelle. A chiudere la top 20 troviamo Mr. Rain con “Due Altalene”.

Classifica delle canzoni di Sanremo 2024 su YouTube

Scopriamo, invece, le tendenze musicale su YouTube.

Geolier

Annalisa

Irama

Angelina Mango

Mahmood

Mr. Rain

Loredana Bertè

Ghali

Dopo due canzoni extra Festival, alla 11 troviamo Alessandra Amoroso, poi Fiorella Mannoia, Emma, Il Volo, TheKolors, Rose Villain, Diodato, La Sad, Negramaro, Gazzelle, Clara, Dargen D’Amico, Renga & Nek, Il Tre, Alfa. Ultimi, al momento, i Ricchi e Poveri con “Ma non tutta la vita”.

Classifica delle canzoni di Sanremo 2024 su Spotify

Al momento, Spotify non ha ancora reso ancora note le riproduzioni dei brani di Sanremo 2024.