Brividi di Mahmood e Blanco ha vinto Sanremo 2022 e ha anche conquistato la vetta delle canzoni più trasmesse in radio, dal 4 al 10 febbraio scorso. La classifica EarOne, infatti, evidenzia il successo riscontrato dal pezzo immediatamente dopo la loro esibizione, nella prima serata del Festival.

Molto bene La rappresentante di Lista. “Ciao ciao” conferma le aspettative ed è il tormentone che tutti avevamo immaginato, balzando direttamente in seconda posizione. Benissimo anche Elisa con “O forse sei tu”, la delicata e intensa ballad che ha visto il suo ritorno sul palco del Teatro Ariston dopo ben 21 anni dalla vittoria con “Luce”.

Non era in gara ma ha partecipato a Sanremo 2022 accanto a Gianni Morandi nella serata cover. Parliamo di Jovanotti alla 6 con il suo ultimo singolo “La primavera”. Bene l’accoglienza delle radio per Achille Lauro: la sua “Domenica” si posizione alla numero 7.

Anche Margo Mengoni, ospite della finale di sabato 5 febbraio, si trova nella top ten, precisamente alla 8, con “Mi fiderò”, l’ultimo brano estratto da “Materia (Terra)” in collaborazione con Madame.

Perde per un soffio la top ten Gianni Morandi con “Apri tutte le porte”. La canzone, che si è classificata terza al Festival di Sanremo, sta conquistando l’airplay, visto anche tutto il consenso ottenuto e l’ondata di affetto da parte del pubblico.

Nella top 20, infine, tra i cantanti in gara, troviamo Dargen D’amico con la sua travolgente “Dove si balla”. Per lui 16esimo gradino ma è destinato a salire e conquistare posizioni. Sarà un altro tormentone insieme a “Ciao ciao” de La rappresentante Di Lista…

Infine, alla 18, ecco Noemi. Dopo aver partecipato lo scorso anno con “Glicine”, torna nel 2022 con la canzone “Ti amo non lo so dire”. E il pezzo, scritto da Dario Faini, Alessandro La Cava, Alessandro Mahmoud, macina consensi e ascolti col passare dei giorni, confermando l’appeal del brano.