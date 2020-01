The Weeknd, Blinding Lights: ascolta la canzone elettropop dal sound anni '80

Di Alberto Graziola sabato 4 gennaio 2020

"Blinding Lights" è il secondo singolo del quarto album in studio di The Weeknd. Nel brano si parla dell'altra persona importante chia abbiamo accanto, confrontando l'effetto che ha su di lui, con chi gli illumina la vita. La canzone è una traccia elettropop up-tempo che presenta grandi sintetizzatori ispirati agli anni '80 e batteria di musica dance elettronica, simile alla direzione sonora del suo album di novembre 2016, Starboy.

Il 24 novembre 2019, il brano è stato presentato per la prima volta nel trailer di una pubblicità televisiva Mercedes Benz, prima di essere rilasciato ufficialmente cinque giorni dopo. Segue il singolo principale "Heartless", uscito due giorni prima. Lo spot di Mercedes Benz ha debuttato pochi minuti dopo l'uscita della canzone e si è fortemente concentrato su di esso. The Weeknd ha avuto un ruolo centrale nella pubblicità, mentre guidava nella sua auto Mercedes ed eseguiva il pezzo.

Potete ascoltare il pezzo in apertura post, a seguire testo e traduzione del brano.

The Weeknd, Blinding Lights, Lyrics

[Intro1]

Yeah

[Verse 1]

I've been tryna call

I've been on my own for long enough

Maybe you can show me how to love, maybe

I'm going through withdrawals

You don't even have to do too much

You can turn me on with just a touch, baby

[Pre-Chorus2]

I look around and

Sin City's cold and empty (Oh)

No one's around to judge me (Oh)

I can't see clearly when you're gone

[Chorus3]

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

I said, ooh, I'm drowning in the night

Oh, when I'm like this, you're the one I trust

Hey, hey, hey

[Verse 2]

I'm running out of time

'Cause I can see the sun light up the sky

So I hit the road in overdrive, baby, oh

[Pre-Chorus2]

The city's cold and empty (Oh)

No one's around to judge me (Oh)

I can't see clearly when you're gone

[Chorus3]

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

I said, ooh, I'm drowning in the night

Oh, when I'm like this, you're the one I trust

[Bridge6]

I'm just calling back to let you know (Back to let you know)

I could never say it on the phone (Say it on the phone)

Will never let you go this time (Ooh)

[Chorus3]

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

Hey, hey, hey

Hey, hey, hey

[Outro8]

I said, ooh, I'm blinded by the lights

No, I can't sleep until I feel your touch

The Weeknd, Blinding Lights, Traduzione

si

[Verso 1]

Ho provato a chiamare

Sono stato da solo per abbastanza tempo

Forse puoi mostrarmi come amare, forse

Sto attraversando delle astinenze

Non devi nemmeno fare troppo

Puoi accendermi con un semplice tocco, piccola

Mi guardo intorno e

Sin City, la città del peccato, è fredda e vuota (Oh)

Non c'è nessuno in giro per giudicarmi (Oh)

Non riesco a vedere chiaramente quando non ci sei

Ho detto, ooh, sono accecato dalle luci

No, non riesco a dormire finché non sento il tuo tocco

Ho detto, ooh, sto annegando nella notte

Oh, quando sono così, sei quello di cui mi fido

Sto esaurendo il tempo

Perché vedo il sole illuminare il cielo

Quindi ho preso la strada su di giri, piccola, oh

La città è fredda e vuota (Oh)

Non c'è nessuno in giro per giudicarmi (Oh)

Non riesco a vedere chiaramente quando non ci sei

Ho detto, ooh, sono accecato dalle luci

No, non riesco a dormire finché non sento il tuo tocco

Ho detto, ooh, sto annegando nella notte

Oh, quando sono così, sei quello di cui mi fido

Ti sto solo richiamando per farti sapere (Torna per farti sapere)

Non potrei mai dirlo al telefono (dirlo al telefono)

Questa volta non ti lascerò mai andare (Ooh)

Ho detto, ooh, sono accecato dalle luci

No, non riesco a dormire finché non sento il tuo tocco

Hey Hey Hey

Hey Hey Hey

Ho detto, ooh, sono accecato dalle luci

No, non riesco a dormire finché non sento il tuo tocco