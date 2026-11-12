La canzone di Natale usata come messaggio segreto durante la guerra: annunciò la caduta di Saigon

Il 29 aprile 1975, a Saigon, la temperatura sfiorava i 40 gradi. Le truppe nordvietnamite si stavano avvicinando alla capitale del Vietnam del Sud e la presenza americana nel Paese era ormai agli sgoccioli. Da giorni, diplomatici, militari e civili cercavano di organizzare una via di fuga prima dell’arrivo delle forze nemiche.

Quella mattina, sulle frequenze dell’Armed Forces Radio, l’emittente delle forze armate statunitensi, venne trasmesso un insolito bollettino meteorologico: la temperatura a Saigon era di 105 gradi Fahrenheit, circa 40,5 gradi Celsius, ed era in aumento.

Poco dopo, gli ascoltatori sentirono le note di White Christmas, la celebre canzone composta da Irving Berlin e resa famosa da Bing Crosby. Un brano che evocava paesaggi innevati e ricordi delle feste natalizie, trasmesso nel pieno della primavera vietnamita, mentre la città viveva le sue ultime ore prima della caduta.

Non si trattava di un errore di programmazione. Quella canzone era stata scelta come segnale convenuto per annunciare l’inizio dell’evacuazione americana da Saigon. Chi conosceva il codice sapeva che doveva raggiungere immediatamente uno dei punti di raccolta prestabiliti.

La caduta di Saigon e il piano di evacuazione americano

Nella primavera del 1975, la guerra del Vietnam si avviava alla conclusione. Gli Stati Uniti avevano ritirato le proprie truppe da combattimento dopo gli accordi di pace di Parigi del 1973, ma a Saigon erano ancora presenti diplomatici, funzionari governativi, personale militare e cittadini americani.

L’offensiva dell’esercito nordvietnamita aveva provocato il rapido collasso delle difese del Vietnam del Sud. Nel giro di poche settimane, importanti città erano cadute e migliaia di persone si erano messe in fuga.

A Saigon, il governo americano doveva affrontare un problema delicato: evacuare i propri cittadini e cercare di mettere in salvo quanti più vietnamiti possibile tra coloro che avevano collaborato con gli Stati Uniti.

Il piano di emergenza prevedeva diverse modalità di evacuazione, compreso l’impiego degli aerei dalla base di Tan Son Nhut. Quando gli attacchi sulla base resero troppo pericolose le operazioni aeree convenzionali, rimase la possibilità di utilizzare gli elicotteri. L’operazione prese il nome di Operation Frequent Wind.

Per attivare il piano era stato predisposto un sistema di comunicazione che permettesse di raggiungere contemporaneamente le persone coinvolte. Un annuncio radiofonico esplicito avrebbe potuto aggravare il caos in una città dove decine di migliaia di persone temevano di rimanere intrappolate.

La soluzione fu affidata a una frase apparentemente innocua e a una registrazione musicale immediatamente riconoscibile.

Perché fu scelta proprio White Christmas?

La scelta di White Christmas aveva un vantaggio evidente: era una canzone conosciuta da praticamente tutti gli americani, ma del tutto fuori contesto in una giornata di aprile a Saigon.

Il messaggio concordato prevedeva l’annuncio della temperatura di 105 gradi Fahrenheit, seguito dalla trasmissione del brano natalizio. L’accostamento serviva a comunicare l’ordine senza pronunciare apertamente la parola evacuazione.

Chi era stato informato del piano avrebbe dovuto raggiungere i luoghi di raccolta indicati in precedenza, in attesa dei mezzi incaricati del trasferimento.

Il segnale venne effettivamente trasmesso il 29 aprile 1975, dopo che la situazione militare era diventata insostenibile. La sua diffusione segnò l’avvio della fase conclusiva del ritiro americano.

Nelle ore successive, gli elicotteri statunitensi iniziarono a trasportare gli evacuati verso le navi della Settima Flotta, schierate al largo delle coste vietnamite.

L’ultima fuga dalla capitale

La fase finale dell’evacuazione si svolse in condizioni estremamente difficili. I mezzi americani dovettero effettuare continui collegamenti tra Saigon e le navi, mentre la pressione intorno ai punti di partenza continuava ad aumentare.

Particolarmente drammatica fu la situazione presso l’ambasciata statunitense, dove migliaia di vietnamiti cercavano di ottenere un posto sugli elicotteri. Secondo i dati del Dipartimento della Difesa americano, durante Operation Frequent Wind furono evacuate 6.968 persone: 1.373 cittadini statunitensi e 5.595 vietnamiti e cittadini di altri Paesi.

Non tutti riuscirono a partire. Molti vietnamiti che avevano lavorato con gli americani rimasero in città, esposti alle conseguenze della vittoria nordvietnamita. Il 30 aprile 1975, con l’ingresso delle truppe del Nord a Saigon e la resa del governo sudvietnamita, la guerra giunse alla sua conclusione.

La trasmissione di White Christmas rimase uno dei dettagli più insoliti di quelle ore, un episodio destinato a entrare nei racconti e nelle testimonianze sulla fine del conflitto.

La voce era davvero quella di Bing Crosby? Il dettaglio emerso anni dopo

Per molto tempo, le ricostruzioni dell’evacuazione di Saigon hanno attribuito la registrazione trasmessa alla radio a Bing Crosby. Una versione riportata anche da alcuni documenti ufficiali americani e dalle testimonianze di chi si trovava in città. Esiste però un particolare che rende la vicenda ancora più interessante.

Nel documentario Last Days in Vietnam, diretto da Rory Kennedy e distribuito nel 2014, l’ex analista della CIA Frank Snepp ricorda la trasmissione del brano come il segnale che annunciò l’evacuazione. Snepp identifica chiaramente la voce di Bing Crosby.

Gli stessi curatori del documentario, tuttavia, hanno successivamente precisato che la versione trasmessa sarebbe stata quella del cantante country Tennessee Ernie Ford.

Secondo la ricostruzione pubblicata dalla PBS, gli operatori della radio americana non riuscirono a trovare la registrazione di Crosby nella loro discoteca e utilizzarono quella di Ford.

La circostanza non trova conferma unanime nelle fonti: diverse ricostruzioni militari continuano a indicare Bing Crosby come interprete del brano diffuso quel giorno. Il ruolo della canzone come segnale di evacuazione, invece, è ampiamente documentato. A rimanere incerta è l’identità della voce che accompagnò uno dei momenti decisivi della storia vietnamita.

White Christmas, una canzone legata alla guerra fin dalle origini

La presenza di White Christmas nella storia della guerra del Vietnam assume un significato particolare se si considera il contesto in cui il brano raggiunse la popolarità.

Scritto da Irving Berlin, uno dei più importanti compositori della canzone americana del Novecento, White Christmas venne presentato al pubblico da Bing Crosby durante una trasmissione radiofonica natalizia nel dicembre del 1941.

Gli Stati Uniti erano appena entrati nella Seconda guerra mondiale, dopo l’attacco giapponese a Pearl Harbor. Nel 1942 la canzone apparve nel film Holiday Inn, interpretato da Crosby e Fred Astaire, e ottenne un successo straordinario. Vinse anche l’Oscar per la migliore canzone originale.

Il testo di Berlin non descrive un Natale festoso o particolarmente movimentato. È costruito intorno al ricordo di quelli passati e al desiderio di rivivere un’atmosfera familiare. La neve rappresenta un paesaggio ideale, legato alla memoria e alla nostalgia. Proprio questa dimensione emotiva contribuì alla fortuna del brano durante la guerra.

Per i soldati americani impegnati lontano da casa, White Christmas divenne una delle canzoni capaci di richiamare la quotidianità lasciata alle spalle. La sua popolarità andò ben oltre il periodo natalizio, trasformandola in uno dei grandi standard della musica statunitense.

A più di trent’anni di distanza, quella stessa composizione sarebbe stata utilizzata in un contesto militare completamente diverso, non più soltanto come evocazione del ritorno a casa, ma come parte di un piano concreto per abbandonare un Paese in guerra.

Da classico di Natale a testimonianza storica

La vicenda di Saigon mostra come il significato di una canzone possa cambiare radicalmente in base alle circostanze in cui viene ascoltata.

White Christmas era già entrata nella cultura popolare americana molto prima del 1975. La sua melodia, l’interpretazione di Crosby e il testo di Berlin l’avevano resa un riferimento stabile del repertorio natalizio, continuamente riproposto dalla radio, dal cinema e dalla televisione.

Per gli ascoltatori che si trovavano a Saigon il 29 aprile, però, quelle note avevano perso qualsiasi legame con le festività. Erano un’informazione precisa, attesa e concordata in precedenza, dalla quale poteva dipendere la possibilità di lasciare la città.

È questo il particolare che rende l’episodio così singolare nella storia della musica: una delle canzoni natalizie più celebri del Novecento venne utilizzata come strumento di comunicazione durante un’operazione militare.

Ancora oggi White Christmas accompagna immancabilmente il periodo delle feste. Dietro una melodia associata alla neve, ai ricordi e alla tranquillità domestica, resta però anche la memoria di quella giornata dell’aprile 1975, quando la radio americana la trasmise mentre Saigon si preparava alla resa.

Un capitolo poco conosciuto della storia di un brano che, per qualche ora, ebbe un significato molto lontano da quello immaginato dal suo autore.