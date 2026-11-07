Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, ospite a Ciao Maschio su Rai1, ha attaccato Fedez e Tony Effe sulle loro capacità canore

Francesco Sarcina attacca Fedez e Tony Effe: “Non sono cantanti, l’autotune maschera la voce”

Francesco Sarcina entra a gamba tesa nel confronto sulla musica pop italiana e sull’uso dell’autotune. Ospite di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio, su Rai1, il frontman de Le Vibrazioni ha parlato senza troppi filtri di Fedez e Tony Effe, mettendo in dubbio la loro identità vocale e artistica: “Possono essere simpatici, carini, intelligenti, quello che vogliamo, ma Tony Effe e Fedez non sono cantanti. Perché qui comunque si parla di musica”.

Sarcina a Ciao Maschio: «Fedez e Tony Effe non cantano», e l’autotune torna al centro dello scontro

La frase di Sarcina riapre una discussione che nella musica italiana torna puntuale: quanto conta ancora la voce “nuda”, senza filtri, in un mercato dominato da produzioni digitali, trap, rap melodico e pop lavorato in studio? Il cantante ha puntato il dito contro l’autotune, sostenendo che maschera la vera voce. Poi ha rincarato: “Quindi non sappiamo neanche chi sta cantando, Fedez e Tony non cantano”.

Parole dure, destinate a far discutere perché toccano un punto sensibile della scena degli ultimi anni. Da una parte c’è una tradizione legata all’interpretazione, alla scrittura cantautorale e alla prova dal vivo. Dall’altra una generazione cresciuta con linguaggi in cui la voce diventa anche suono, materia da modellare, non per forza dimostrazione di tecnica.

Fedez e Tony Effe arrivano da strade diverse, ma sono entrambi nomi centrali del pop di oggi: il primo ha portato il rap nella televisione generalista e nel mercato più largo, il secondo viene dalla trap romana e ha costruito la sua immagine su immaginario, flow e produzione più che sulla vocalità classica. L’attacco di Sarcina, quindi, non riguarda solo due artisti molto esposti. Rimette sul tavolo una domanda semplice e scomoda: che cosa significa davvero “cantare” oggi, in un’industria dove tecnologia, suoni urban e scrittura pop convivono stabilmente?

Nella stessa intervista, l’artista ha parlato anche di vicende personali, dalla separazione con Clizia Incorvaia al rapporto con la moglie Naira, fino alla rottura con Riccardo Scamarcio, definita da Sarcina un tradimento difficile da perdonare. Ma il passaggio su Fedez, Tony Effe e autotune resta quello più musicale e più pesante: non una semplice battuta televisiva, ma una presa di posizione netta sulla distanza tra due idee di canzone. Una fondata sulla voce riconoscibile. L’altra su una voce che può essere corretta, filtrata e trasformata fino a diventare parte della produzione.