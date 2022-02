Canzone è una canzone che si classificò al terzo posto al Festival di Sanremo 1968 grazie all’interpretazione di Milva e di Adriano Celentano. La canzone è stata interpretata anche da Don Backy. Dopo essere stata presentata al Festival, i tre artisti la pubblicarono su 45 giri.

Canzone è contenuta nell’album di Milva, Un sorriso, pubblicato nel 1969, contenente molte canzoni presentate dalla Pantera di Goro a Sanremo: Canzone, Un sorriso, L’immensità e Quando l’amore diventa poesia.

Il brano è stato pubblicato anche nell’album Casa Bianca di Don Backy e nell’album Azzurro/Una carezza in un pugno di Adriano Celentano.

Canzone è nota anche per essere stata oggetto di una diatriba che segnò la rottura di Don Backy con il Clan Celentano.

La canzone porta la firma di uno dei suoi tre interpreti, Don Backy, e di Detto Mariano.

Il testo parla principalmente di una persona che soffre a causa di una fine di un amore. Il protagonista o la protagonista della canzone sente che non si innamorerà mai più e che porterà sempre la persona amata nel cuore. Stando sempre al testo, quando un amore finisce, solamente una persona soffre ossia la persona che è stata lasciata.

Nel più bel sogno

Ci sei solamente tu

Sei come un’ombra

Che non tornerà mai più

Tristi sono le rondini nel cielo

Mentre vanno verso il mare

Alla fine di un amore.

Io sogno e nel mio sogno vedo che

Non parlerò d’amore

Non ne parlerò mai più

Quando siamo alla fine di un amore

Soffrirà soltanto un cuore

Perché l’altro se ne andrà

Ora che sto pensando al mio domani

Son bagnate le mie mani

Sono lacrime d’amore.

Nel più bel sogno

Ci sei solamente tu

Sei come un’ombra

Che non tornerà mai più

Questa canzone vola per il cielo

Le sue note nel mio cuore

Stan segnando il mio dolore.

Io sogno e nel mio sogno vedo che

Non parlerò d’amore

Non ne parlerò mai più

Questa canzone vola per il cielo

Le sue note nel mio cuore

Stan segnando il mio dolore.

Questa canzone vola per il cielo

Ma rimane nel mio cuore

Alla fine di un amore.

Di Canzone, non esiste un video ufficiale. Sul web, però, sono reperibili le esibizioni di Milva e Celentano al Festival di Sanremo 1968.