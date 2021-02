Il sito Forbes ha analizzato il patrimonio e la ricchezza di Britney Spears, sottolineando il calo evidente avvenuto negli ultimi anni, dopo un boom iniziale grazie ai successi internazionali ottenuto all’inizio della sua carriera. Per intenderci, nel 2002 era stata nominata la celebrità più potente del mondo, con un reddito stimato di $ 40 milioni al lordo di tasse e commissioni. Vantava 4 album con milioni di copie vendute, un Grammy Award e una serie di tour sold out. Non c’era paragone in confronto alle colleghe in voga in quel periodo, da Jennifer Lopez a Jessica Simpson. Lei era soprannominata la principessa del pop e il podio era suo. Oggi, però, le cose sono cambiate. Secondo la stima di Forbes, la Spears avrebbe un patrimonio netto di $ 60 milioni. Cifre enormi, chiaramente. Ma nel 2021, la Simpson e la Lopez hanno costruito fortune di oltre $ 100 milioni…

I problemi sono iniziati quando Britney ha sofferto di esaurimento nervoso ed è stata sottoposta sotto tutela ordinata dal tribunale nel 2008. Il giudice ha consegnato il controllo della sua carriera e delle sue finanze a suo padre, James. E proprio lui, oggi, è al centro del movimento #FreeBritney che vuole liberare la cantante dalle “grinfie” del genitore, accusato di sfruttare la figlia per interessi economici. Molti milioni sono stati spesi proprio per questa tutela e, soprattutto, per potersi rendere indipendente da questa.

I documenti del tribunale esaminati da Forbes, lo scorso anno, hanno raccontato che i suoi beni sono per lo più in vari conti di intermediazione, immobili e contanti. La sua fortuna personale non è rimasta indietro per mancanza di impegno: nel 2008, la Spears aveva pubblicato cinque dischi di successo e intrapreso sei tour principali. Nel decennio successivo ha consegnato altri quattro album e quattro tour mondiali, oltre che una residenza a Las Vegas dal 2013 al 2017 che ha incassato 137,7 milioni di dollari, secondo Caesars Entertainment.

Dal 2015, però, la Spears ha smesso di essere testimonial di marchi famosi o di prestare il suo volto alle pubblicità. Addio contratti milionari con la Pepsi, Skechers e Samsung. Non pubblica un nuovo album dal 2016 e non è in tour dal 2018. Ha annullato un’altra importante residenza a Las Vegas che l’avrebbe vista guadagnare almeno $ 350.000 a notte.

L’avvocato della Spears Samuel D. Ingham III Ingham, in tribunale a novembre, avrebbe dichiarato:

“La mia cliente mi ha informato che ha paura di suo padre. Non si esibirà di nuovo se suo padre è responsabile di lei, della sua carriera”

E le altre colleghe del pop?

Jennifer Lopez, negli anni, ha continuato a lavorare regolarmente, producendo nuova musica, girando il mondo in tour e recitando, si è esibita a Las Vegas, ottenendo anche un buon assegno per American Idol. L’anno scorso J-Lo ha guadagnato 47,5 milioni di dollari recitando in Hustlers, girando il mondo e sostenendo marchi come L’Oreal, Kohl’s e Guess.

Jessica Simpson ha realizzato una frazione dei guadagni di Lopez e Spears come artista, ma ha convertito la sua popolarità in una partecipazione azionaria nella sua omonima azienda di abbigliamento e scarpe. Nel 2015, ha venduto la sua partecipazione del 62,5% nell’impresa a Sequential Brand Group per circa $ 120 milioni.

In altri casi, poi, le cifre sono da capogiro.

Taylor Swift ha intrapreso cinque tour mondiali dal suo album di debutto nel 2006 – sette anni dopo che la Spears ha pubblicato il suo – incluso il Reputation Stadium Tour 2018, il maggior incasso di sempre, raccogliendo da 266,1 milioni di dollari a 2 milioni di biglietti venduti nel Solo Stati Uniti. Le sue case, che includono una villa nel Rhode Island, due case a Beverly Hills e un attico a Manhattan, valgono più dell’intera fortuna della Spears, esclusi i suoi due jet privati ​​Dassault.

Rihanna, assente da anni con musica nuova, ha dato il via ad un mix di iniziative imprenditoriali. Fenty Beauty, la sua linea di makeup con il gigante del lusso francese LVMH, ha registrato vendite per oltre 600 milioni di dollari nel 2019. Forbes stima che la quota di Rihanna nel marchio di cosmetici valga 375 milioni di dollari.