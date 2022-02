Can’t Stay Away è un brano di Darin, rilasciato a 9 anni di distanza dal precedente pezzo, So Yours (2013). La canzone risulta essere tra le più trasmesse in radio, a distanza di più di un mese dalla pubblicazione.

Can’t Stay Away, Significato canzone

Nel brano, Darin racconta e sottolinea l’impossibilità di stare lontano dalla sua amata. E’ difficile e innaturale, il bisogno dell’altra accanto vitale, in questo tempo incerto (“So what do I do if I can’t stay away? I just keep on moving till you’re next to me, What do I do if I can’t stay away? I can’t help getting closer than we’rе meant to be ’Cause I can’t stay away from you, no”)

Can’t Stay Away, Video ufficiale

Cliccando qui potete vedere il video ufficiale

Darin, Can’t Stay Away, Testo

Tables turn now

Freedom is lockdown

I can’t call you

’Cause it won’t go through

Most of the time

I see a world that I don’t recognise

Baby, most of the time

I just wanna know what your body feels like

So what do I do if I can’t stay away?

I just keep on moving till you’re next to me

What do I do if I can’t stay away?

I can’t help getting closer than we’re meant to be

‘Cause I can’t stay away from you, no

I can’t stay away

I can’t stay away from you, no

I can’t stay away

Straight from hoping

That dead phones are good things

Into the wonder

Of two moves from ya

Most of the time

I see the world with no love in my eyes

Baby, most of the time

I just wanna know what your body feels like

So what do I do if I can’t stay away?

I just keep on moving till you’re next to me

What do I do if I can’t stay away?

I can’t help getting closer than we’rе meant to be

’Cause I can’t stay away from you, no

I can’t stay away

I can’t stay away from you, no

I can’t stay away

(x2)

Darin, Can’t Stay Away, Traduzione

Adesso le cose cambiano

La libertà è il blocco

Non posso chiamarti

Perché non passerà

La maggior parte delle volte

Vedo un mondo che non riconosco

Tesoro, la maggior parte delle volte

Voglio solo sapere come si sente il tuo corpo

Allora cosa faccio se non riesco a stare lontano?

Continuo a muovermi finché non sei accanto a me

Cosa faccio se non riesco a stare lontano?

Non posso fare a meno di avvicinarmi di quanto dovremmo essere

Perché non posso stare lontano da te, no

Non posso stare lontano

Non posso stare lontano da te, no