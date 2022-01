Cambiare è un singolo di Alex Baroni, con il quale il cantante milanese scomparso nel 2002, partecipò all’edizione 1997 del Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte. In quell’edizione del Festival, non fu stilata una vera e propria classifica riguardante la categoria riservata ai giovani nella quale, quell’anno, vinsero Paola & Chiara con Amici come prima.

Con Cambiare, a Sanremo 1997, Alex Baroni vinse il premio come Miglior Voce del Festival e il Premio Volare.

Cambiare è contenuta nell’album omonimo di Alex Baroni, pubblicato in seguito alla sua partecipazione al Festival.

Alex Baroni, Cambiare: autori e significato canzone

Gli autori di Cambiare sono Alex Baroni per quanto riguarda il testo e da Massimo Calabrese, Marco Rinalduzzi e Marco D’Angelo per quanto concerne le musiche.

In questa canzone, Alex Baroni canta la fine di un amore e della necessità di cambiare per poter superare questa delusione. Nel testo, inizialmente, è evidente la voglia del protagonista della canzone di non voler dimenticare la persona amata, cosciente che dovrà affrontare molte difficoltà per superare la fine di questa storia. Nel finale della canzone, però, il protagonista si mostra più ottimista, promettendo di fare tesoro di questa delusione per il futuro.

Cambiare: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Alex Baroni, Cambiare: testo canzone

Ti nasconderai

dentro i sogni miei

ma io non dormirò

mi dovrà passare

quanti amori avrai

che cosa gli dirai

e quanto anche di me

io dovrò cambiare.

Amore non mi provocare

arriverò fino alla fine di te

amore mi dovrò passare

per restare libero

cambiare.

Ti nasconderai

dentro gli occhi miei

ma io non guarderò

io dovrò

cambiare.

Amore

che non può volare

resterai qui fino alla fine di me

amore

mi dovrò passare

per diventare libero

cambiare cambiare

combatterò con le mie notti bianche

combatterò devo ricominciare a inventare me.

Amore non mi provocare

arriverò fino alla fine di te

amore da dimenticare

per diventare libero

cambiare cambiare.

E per non cadere più

cambiare.

Cambiare: video ufficiale

Di Cambiare, non esiste un video ufficiale. Su YouTube, è reperibile l’esibizione dal vivo del cantante alla 47esima edizione del Festival di Sanremo.