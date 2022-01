I Ghost hanno annunciato il loro nuovo album Impera e hanno condiviso il secondo singolo, Call Me Little Sunshine.

Il prossimo disco sarà il quinto disco in studio della band e il primo a quattro anni dall’uscita di Prequelle, nominato ai Grammy nel 2018. Il nuovo progetto del gruppo sarà disponibile dall’11 marzo 2022.



Ghost, Call me Little Sunshine, Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale dei Ghost, Call me Little Sunshine.

Ghost, Call me Little Sunshine, Lyrics

Call out in the middle of the night

For when else would I hear you?

Fall out in the cold starlight

I can save you if you do

You will never walk alone

You can always reach me

You will never ever walk alone

Call me Little Sunshine

Call me, call me Mephistopheles

Call me when you feel all alone

Just call me Little Sunshine

Light up in the middle of the day

For how else could you see me?

Ease up to the hunter from the prеy

And transform indefinitely

You will never walk alonе

You can always reach me

You will never ever walk alone

Call me Little Sunshine

Call me, call me Mephistopheles

Call me when you feel all alone

Just call me Little Sunshine

{solo}

You will never walk alone

You can always reach me

You will never ever walk alone

You will never walk alone

You can always reach me

You will never ever walk alone

You will never walk alone

You can always reach me

You will never ever walk alone

Even when you’re dead and gone

You can always reach me

All you gotta do is call me

Call me…

Call me Little Sunshine

Call me Mephistopheles

Call me when you feel all alone

Call me Little Sunshine

Ghost, Call me Little Sunshine, Traduzione canzone

Chiama nel cuore della notte

Per quando altro ti avrei sentito?

Esci alla fredda luce delle stelle

Posso salvarti se lo fai

Non camminerai mai da sola

Puoi sempre raggiungermi

Non camminerai mai da sola

Chiamami Piccolo sole

Chiamami, chiamami Mefistofele

Chiamami quando ti senti tutto sola

Chiamami semplicemente Piccola luce del sole

Si illumina a metà giornata

Perché altrimenti potresti vedermi?

Facilita al cacciatore dalla preda

E trasforma all’infinito

Non camminerai mai da sola

Puoi sempre raggiungermi

Non camminerai mai da sola

Chiamami Piccolo sole

Chiamami, chiamami Mefistofele

Chiamami quando ti senti tutta sola

Chiamami semplicemente Piccola luce del sole

Non camminerai mai da sola

Puoi sempre raggiungermi

Non camminerai mai da sola

Non camminerai mai da sola

Puoi sempre raggiungermi

Non camminerai mai da sola

Non camminerai mai da sola

Puoi sempre raggiungermi

Non camminerai mai da sola

Anche quando sei morta e scomparsa

Puoi sempre raggiungermi

Tutto quello che devi fare è chiamarmi

Chiamami…