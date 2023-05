Calcutta torna in tour nel 2023: tutte le date annunciate

Sono passati già cinque anni dall’uscita di Evergreen, il terzo album di inediti di Calcutta da cui sono stati estratti singoli di grande successo come Orgasmo, Pesto, Paracetamolo e Kiwi. Il cantautore di Latina, al secolo Edoardo D’Erme, è rimasto in disparte se escludiamo alcune collaborazioni importanti come Blue Jeans con Franco126 e Laurea ad honorem con Marracash. In queste ore, a sorpresa, Calcutta ha annunciato il suo ritorno con un nuovo tour e, con calma, anche un nuovo disco di inediti.

Il Relax Tour di Calcutta prenderà il via alla fine del 2023 con otto concerti nei palasport di altrettante città italiane, a quattro anni dal suo ultimo tour. Il calcio d’inizio è fissato per il 2 dicembre dal Nelson Mandela Forum di Firenze e nel corso dei giorni successivi Calcutta sarà a Bologna, Roma, Bari, Napoli, Padova e Milano.

Relax Tour 2023 di Calcutta: tutte le date

Questo l’elenco ufficiale delle date del Relax Tour 2023 di Calcutta:

2 dicembre 2023, Firenze (Nelson Mandela Forum)

(Nelson Mandela Forum) 3 dicembre 2023, Bologna (Unipol Arena)

(Unipol Arena) 7 dicembre 2023, Roma (Palazzo dello Sport)

(Palazzo dello Sport) 10 dicembre 2023, Bari (Palaflorio)

(Palaflorio) 12 dicembre 2023, Napoli (Palapartenope)

(Palapartenope) 14 dicembre 2023, Padova (Kioene Arena)

(Kioene Arena) 16 dicembre 2023, Torino (Pala Alpitour)

(Pala Alpitour) 18 dicembre 2023, Milano (Mediolanum Forum)

Dove acquistare i biglietti per il tour di Calcutta

I biglietti per il nuovo e atteso tour di Calcutta in questo 2023 sono in vendita dalle ore 13.00 di martedì 23 maggio su ticketmaster.it, ticketone.it e vivaticket.com. Per comodità di proponiamo di seguito i link diretti per l’acquisto dei biglietti per ciascuna data del tour:

Quando uscirà il nuovo disco di Calcutta?

Di fronte all’annuncio dei nuovi concerti, in tanti si stanno chiedendo se il tour di Calcutta sarà di supporto a un disco di inediti, come è consuetudine. La risposta non c’è ancora, anche se il cantautore ha anticipato le domande dei suoi fan spiegando che sì, c’è un nuovo lavoro all’orizzonte, ma senza fretta.

Nel post di annuncio del tour su Instagram il 34enne si è limitato ad annunciare “il disco fuori con calma”. A questo punto non ci resta attendere nuovi dettagli da parte del cantautore.