Laurea ad honorem è un brano di Marracash e Calcutta, tra i più trasmessi in radio in questa settimana. Si trova infatti nella top 20, alla sedicesima posizione della classifica Earone.

Marracash feat. Calcutta, Laurea ad honorem, Significato canzone

Il brano canta la storia di una ragazza cresciuta nelle difficolta, sia nella vita quotidiana che in famiglia. Le illusioni perdono il sapore e il canto è diretto verso la giovane, usando le stelle come mezzo di comunicazione. Permettono di comunicare, le stelle che brillano nello stesso cielo, diventato comune, E la laurea ad honorem è quella che meriterebbe per riuscire a sopportare tutte queste ferite e tutto quel dolore.

Laurea ad honorem, ascolta la canzone

Qui sotto potete ascoltare “Laurea ad honorem” di Marracash e Calcutta dall’album “Noi, Loro, Gli altri”.

Marracash feat. Calcutta, Laurea ad honorem, Testo canzone

[Marracash]

E sei cresciuta

Senza nessuno che ti ha chiesto scusa

Né la questura

Né la famiglia, neanche la fortuna (Na-na-na-na)

Nel tuo rione

Tutti campioni di sopportazione

E mandi giù le illusioni

Finché non senti neanche più il sapore (Na-na-na-na)

[Marracash]

Ti fai ruvida come il paesaggio

Sai che tutti sono di passaggio

Però dentro lo vuoi così tanto, tanto (Na-na-na-na)

Un po’ d’alcol e di polverina

Per cauterizzare la ferita

Stai tremando perché la tua vita vibra, vibra

[Calcutta]

Anche se la tua stella sta così lontano

Quasi non c’è, chissà com’è

Quando guardo la notte, sembra che parliamo

Olá, olé, chissà dov’è

E ho le ossa rotte di ricordi

Dei tuoi occhi quasi blu, mare chiaro

Di tutti i primi del mese: “Ma come paghiamo?”

Olá, olé, chissà com’è

[Marracash]

Sei giù di umore (Anche se non lo fai vedere)

Non sei all’altezza della situazione (Ahah, lo credi tu)

Sorrido eccome (Perché fosse per me)

Io ti darei una laurea ad honorem (Na-na-na-na)

Mi chiedo come (Come fai?)

Sai galleggiare tu sopra il dolore (Io non so farlo)

Riuscire ad amare ancora (Ed essere grata)

Non ti sei fatta portare via il cuore (Na-na-na-na)

[Marracash]

Come hai fatto solo a perdonarla?

Come non sei diventata matta?

Ti stupisci che tu ancora abbia rabbia, rabbia

Giochi coi capelli tra le dita

Ora che puoi essere bambina

Una laurea perché la tua vita vibra, vibra

[Calcutta]

Anche se la tua stella sta così lontano

Quasi non c’è, chissà com’è

Quando guardo la notte, sembra che parliamo

Olá, olé, chissà dov’è

E ho le ossa rotte di ricordi

Dei tuoi occhi quasi blu, mare chiaro

Di tutti i primi del mese: “Ma come paghiamo?”

Olá, olé, chissà com’è

[Marracash]

A tutti i ragazzi disastrati

Venuti su dritti che vivono in case cadenti

Tra le rovine delle loro famiglie

Una laurea ad honorem

A te che sei la più forte