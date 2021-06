Build it better è il nuovo singolo di Natalie Imbruglia, in radio dal 25 giugno 2021.

La cantante ha annunciato l’uscita del suo prossimo disco, “Firebird”, pubblicato il 24 settembre da BMG.

Il nuovo album Firebird è stato scritto in una serie di località internazionali insieme ad Albert Hammond Jr di The Strokes, Romeo Stodart di The Magic Numbers, KT Tunstall, Eg White (Adele, Dua Lipa, Sam Smith), Luke Fitton (Little Mix, Girls Aloud) , Fiona Bevan (One Direction, Ed Sheeran), Rachel Furner (Little Mix, Jason Derulo, Craig David) e altri, toccando temi di indipendenza, vulnerabilità, giustapposizione di forza e fragilità e rivelando il ritrovato senso di fiducia di Natalie Imbruglia.

Ecco le parole di Natalie Imbruglia:

“Realizzare questo album è stata un’esperienza così profonda e soddisfacente. Ho attraversato un lungo periodo di quello che essenzialmente era il blocco dello scrittore, a volte mi sembrava difficile immaginare di riuscire ad arrivare a questo punto. Prima della pandemia, ho iniziato a scrivere questo album a Londra e poco dopo mi sono diretta a Nashville per delle sessioni di scrittura. Con queste sessioni e nuovi collaboratori, ho iniziato a prendere confidenza, a ritrovare la mia voce e creare un suono e uno stile che mi sembravano autentici. È stato un tale privilegio lavorare con una tale schiera di talenti su Firebird. Non vedo l’ora che le persone lo ascoltino finalmente”.

“Build It Better” è il primo singolo tratto dal prossimo disco Firebird. Sebbene non intenzionale, sembra che il brano parli di un mondo che si sta riprendendo da una pandemia.

“Arrendersi al caos e vedere cosa c’è dall’altra parte è una buona lezione di vita. Lasciare che qualcosa vada in frantumi, ed accettarlo, è qualcosa che ho dovuto fare nella mia vita, numerose volte, specialmente iniziando questo disco e diventando mamma. Quindi sono davvero entusiasta di questa canzone e del video, che è un divertimento totale per evadere dalla realtà: il mondo ne ha bisogno in questo momento”

Qui potete vedere il video ufficiale, a seguire testo e traduzione del brano di Natalie Imbruglia.

[Verse 1]

Is everything broken

If I could take it back?

Even for a moment

Because some nights I want that

Should I call you

I could try to explain

But I’ll just make the same mistake

[Verse 2]

So I’ll just lie here

Lock away these words

Just keep them inside me

If you only knew how much it hurts

But if I’m honest

In the cold light of day

I’ll be okay

More than okay

[Pre-Chorus]

If it’s falling, let it fall

[Chorus]

I love that you gave my heart a home

The place hasn’t changed but I’m here alone

I know it’s crazy walking wires

But nothing lasts forever

When it all falls down, gotta build it better

This bed feels five miles wide

Beginning to dread these lonely nights

I know it’s crazy walking wires

But nothing lasts forever

When it all falls down, gotta build it better

[Verse 3]

I’ll take down the pictures

Read your letters one last time

Trying not to remember

All the good times at the start

It’s never easy

When things don’t last

And it’s hard for my heart

When I’m alone here in the dark

[Pre-Chorus]

But if it’s breaking, let it break

[Chorus]

I love that you gave my heart a home

The place hasn’t changed, been here alone

I know it’s crazy walking wires

But nothing lasts forever

When it all falls down, gotta build it better

This bed feels five miles wide

Beginning to dread these lonely nights

I know it’s crazy walking wires

But nothing lasts forever

When it all falls down, gotta build it better

[Bridge]

Let it fall down

Let it fall down then build it better

Let it fall down

Let it fall down then build it better

Let it fall down

Let it fall down then build it better

Let it fall down

Let it fall down

[Chorus]

I love that you gave my heart a home

The place hasn’t changed, but I’m here alone

I know it’s crazy walking wires

But nothing lasts forever

When it all falls down, gotta build it better

This bed feels five miles wide

Beginning to dread these lonely nights

I know it’s crazy walking wires

But nothing lasts forever

When it all falls down, gotta build it better

è tutto rotto?

Se potessi riprenderlo?

Anche per un momento

Perché alcune notti lo voglio

Dovrei chiamarti

potrei provare a spiegare

Ma farei solamente lo stesso errore

Quindi mi limiterò a sdraiarmi qui

Metti al sicuro queste parole

Tienile dentro di me

Se solo sapessi quanto fa male

Ma se sono onesta

Alla fredda luce del giorno

starò bene

Più che bene

Se sta precipitando, lascialo cadere

Mi piace che tu abbia dato al mio cuore una casa

Il posto non è cambiato ma sono qui da sola

So che ci sono dei fili folli che camminano

Ma niente dura per sempre

Quando tutto crolla, devo costruirlo meglio

Questo letto sembra largo cinque miglia

Inizio a temere queste notti solitarie

So che sono dei cavi pazzi che camminano

Ma niente dura per sempre

Quando tutto crolla, devo costruirlo meglio

Toglierò le foto

Leggi le tue lettere un’ultima volta

Cercando di non ricordare

Tutti i bei momenti all’inizio

Non è mai facile

Quando le cose non durano

Ed è dura per il mio cuore

Quando sono sola qui al buio

Se sta precipitando, lascialo cadere

Mi piace che tu abbia dato al mio cuore una casa

Il posto non è cambiato ma sono qui da sola

So che ci sono dei fili folli che camminano

Ma niente dura per sempre

Quando tutto crolla, devo costruirlo meglio

Questo letto sembra largo cinque miglia

Inizio a temere queste notti solitarie

So che sono dei cavi pazzi che camminano

Ma niente dura per sempre

Quando tutto crolla, devo costruirlo meglio

Lascialo cadere

Lascialo cadere e poi costruiscilo meglio

Lascialo cadere

Lascialo cadere e costruiscilo meglio

Lascialo cadere

Lascialo cadere e costruiscilo meglio

Lascialo cadere

Lascialo cadere

Mi piace che tu abbia dato al mio cuore una casa

Il posto non è cambiato ma sono qui da sola

So che ci sono dei fili folli che camminano

Ma niente dura per sempre

Quando tutto crolla, devo costruirlo meglio

Questo letto sembra largo cinque miglia

Inizio a temere queste notti solitarie

So che sono dei cavi pazzi che camminano

Ma niente dura per sempre

Quando tutto crolla, devo costruirlo meglio