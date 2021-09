I BTS terranno un concerto online, in streaming, ad ottobre 2021. Poche ore fa, la band ha svelato i dettagli in merito al loro live “BTS Pemission to dance on stage” che si terrà il 24 ottobre.

E’ stata resa nota anche l’immagine principale, insieme all’annuncio. Realizzato con i colori di “Butter” che contiene la loro ultima traccia – appunto “Permission to Dance” – il poster annuncia che il concerto si terrà alle 18:30 (orario in Corea del Sud) il 24 ottobre. Big Hit Music fornirà ulteriori avvisi con informazioni sulla prenotazione dei biglietti per lo streaming online. In Italia verrà quindi trasmesso alle 11.30 di mattina, essendoci 7 ore di differenza.

Il gruppo aveva annunciato il “Map of the Soul World Tour”, purtroppo annullato e rinviato (a data da destinarsi) a causa del Covid-19.

In attesa dei dettagli per il live streaming, i fan potranno consolarsi con l’imminente rilascio di un nuovo brano. V, Jungkook, Jimin, SUGA, Jin, RM e J-Hope hanno, infatti, ufficializzato la loro collaborazione con i Coldplay nella canzone “My Universe“.

I produttori di “Yellow” e le superstar nominate ai Grammy hanno confermato che il nuovo brano uscirà il 24 settembre dopo mesi di speculazioni su rumors in merito ad un pezzo in cantiere.

Negli ultimi mesi, infatti, ad insospettire i fan sono stati i reciproci complimenti ed elogi pubblici tra i due gruppi.

I BTS hanno eseguito “Fix You” dei Coldplay durante un’apparizione su “MTV Unplugged” e hanno affermato che era una canzone significativa per loro poiché ha aiutato il gruppo nei momenti difficili.

A loro volta, la band di “Viva La Vida” in seguito si è rivolta ai social media per elogiare i BTS per la loro interpretazione della canzone e ha persino raccomandato il successo della band “Butter”:

“Quando si tratta di BTS, non ho altro che amore e rispetto per loro. Tutti e sette i ragazzi, penso che siano semplicemente fantastici, rappresentano qualità buone e cantano cose interessanti. Adoro il fatto che siano così grandi e cantino molto in coreano, non devono sempre cantare in inglese. Li amo molto e quindi se arrivasse la canzone giusta, non direi mai di no”

E la canzone giusta a quanto pare è arrivata. Si intitola “My Universe” e sarà disponibile dal 24 settembre 2021.