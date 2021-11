Bryan Adams: So Happy It Hurts è il nuovo album

Lo scorso 11 ottobre, Bryan Adams è tornato con il singolo So Happy It Hurts, prima anticipazione del quindicesimo album del rocker canadese che avrà lo stesso titolo.

La data di pubblicazione dell’album So Happy It Hurts è stata comunicata ufficialmente. L’album, già disponibile per quanto concerne il pre-order, verrà pubblicato il prossimo 11 marzo.

Il nuovo album di Bryan Adams conterrà 12 canzoni e arriverà a circa due anni di distanza dal precedente lavoro, Shine a Light, album che conteneva collaborazioni prestigiose, con Jennifer Lopez e con Ed Sheeran.

So Happy It Hurts sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico (versione CD standard, CD Deluxe con copertina lenticolare + libro con copertina rigida e Vinile, Vinile a colori e un Cofanetto in edizione limitata che include CD deluxe, Vinile, libro rilegato e foto autografata).

Bryan Adams: tour mondiale 2022

A gennaio, Bryan Adams darà il via al tour mondiale che si fermerà in Italia per tre date: l’11 febbraio al Palazzo dello Sport di Roma, il 12 febbraio al Mandela Forum di Firenze e il 14 febbraio alla Zoppas Arena di Conegliano (TV).

Bryan Adams, So Happy It Hurts: tracklist

1. So Happy It Hurts

2. Never Gonna Rain

3. You Lift Me Up

4. I’ve Been Looking for You

5. Always Have, Always Will

6. On the Road

7. Kick Ass

8. I Ain’t Worth Shit Without You

9. Let’s Do This

10. Just Like Me, Just Like You

11. Just About Gone

12. These Are the Moments That Make Up My Life