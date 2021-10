So happy it hurts è il nuovo singolo di Bryan Adams che anticipa l’uscita del nuovo -omonimo- album. Il brano è disponibile a partire dall’11 ottobre 2021.

Bryan Adams, So happy it hurts, Significato canzone

Ecco le parole di Bryan Adams:

“La pandemia e il lockdown ci hanno mostrato come la libertà di essere spontanei può essere negata. All’improvviso tutti i tour si sono dovuti fermare, nessuno poteva salire in macchina e partire. “So Happy It Hurts” parla di libertà, autonomia, spontaneità e del brivido di correre su una strada senza barriere. L’album affronta molte parti effimere della vita, che però sono davvero il segreto della felicità, soprattutto la connessione umana”

40 anni di carriera, 14 album che sono impressi nella memoria di più generazioni, prima posizione in classifica in 40 Paesi nel mondo, e poi ancora 3 Academy Award nomination, 5 Golden Globe nomination, 1 Grammy Award: il rocker canadese torna con il nuovo album “So Happy It Hurts” (BMG) che uscirà l’11 marzo 2022.

Bryan Adams, So happy it hurts, video ufficiale

Il singolo, che sarà in rotazione radiofonica da venerdì 15 ottobre, è accompagnato dal video diretto da Adams stesso. Potete vederlo cliccando qui.

Bryan Adams, So happy it hurts, testo canzone

Driving down Trans-Canada One

Top-down, I got the radio on, alright

We’re gonna get there tonight

A little closer and we bending road

Motor runner, think I’m gonna explore

Alright

I got you in my sights

Black tar burning underneath my wheels

It’s crazy how I feel

I’m so happy it hurts

I’m so happy it hurts

I’m so glad it’s outrageous

I’m so happy it hurts

That stupid grin on my face

Must be some kind of curse

You put your spell on me, baby

I’m so happy it hurts

Sun shining, there ain’t no more rain

Step on the gas and forget all the pain

Let it go

Out on the open road

Rocky Mountains in the rearview mirror

I can’t wait till I get there

Alright

I’m gonna drive all night

Been round the world, there ain’t much I missed

But I ain’t felt nothing like this

I’m so happy it hurts

I’m so happy it hurts

I’m so glad it’s outrageous

I’m so happy it hurts

That stupid grin on my face

Must be some kind of curse

You put your spell on me, baby

I’m so happy it hurts

I’m so happy it hurts

I’m so happy it hurts

I’m so glad it’s outrageous

You know, I think it’s contagious

That stupid grin on my face

Must be some kind of curse

You put a spell on me, baby

I’m so happy it hurts

I’m so happy it hurts

I’m so happy it hurts

Bryan Adams, So happy it hurts, Traduzione canzone

Guidando verso il Trans-Canada One

Dall’alto verso il basso, ho ricevuto la radio, va bene

Ci arriveremo stasera

Un po ‘più vicino e curvando la strada

Motor Runner, pensa che esplorerò

Tutto a posto

Ti ho preso nei miei luoghi

Catrame nero che brucia sotto le mie ruote

È pazzesco come mi sento

Sono così felice che fa male

Sono così felice che fa male

Sono così felice che sia oltraggioso

Sono così felice che fa male

Quel stupido sorriso sulla mia faccia

Deve essere una specie di maledizione

Metti il ​​tuo incantesimo su di me, piccola

Sono così felice che fa male

Il sole spende, non c’è più pioggia

Passo sul gas e dimentico tutto il dolore

Lo lascio andare

Fuori sulla strada aperta

Montagne rocciose nello specchietto retrovisore

Non posso aspettare finché non ci arrivo

Tutto a posto

Guiderò tutta la notte

Stato intorno al mondo, non c’è molto che mi mancava

Ma non ho sentito niente di simile

Sono così felice che fa male

Sono così felice che fa male

Sono così felice che sia oltraggioso

Sono così felice che fa male

Quel stupido sorriso sulla mia faccia

Deve essere una specie di maledizione

Metti il ​​tuo incantesimo su di me, piccola

Sono così felice che fa male

Sono così felice che fa male

Sono così felice che fa male

Sono così felice che sia oltraggioso

Sai, penso che sia contagioso

Quel stupido sorriso sulla mia faccia

Deve essere una specie di maledizione

Metti un incantesimo su di me, piccola

Sono così felice che fa male

Sono così felice che fa male

Sono così felice che fa male