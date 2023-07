Concerto di Bruce Springsteen martedì 25 luglio 2023 al Prato della Gerascia dell’Autodromo Nazionale di Monza. Tutto è pronto per la nuova data del Boss in Italia, attesissimo con il suo live al Parco con un live in partenza alle 19.30. Sul palco sono attesi anche Sam Fender, Fantastic Negrito e The White Buffalo, ad aprire il concerto. Qui sotto tutte le informazioni sulla scaletta, come arrivare, parcheggio, biglietti e ultime news sul meteo.

Bruce Springsteen, Monza, 25 luglio 2023, la scaletta del concerto

No Surrender

Ghosts

Prove It All Night

Letter to You

The Promised Land

Out in the Street

Darlington County

Kitty’s Back

Nightshift (Commodores cover)

Trapped (Jimmy Cliff cover)

Johnny 99

The River

Last Man Standing

Backstreets

Because the Night (Patti Smith Group cover)

She’s the One

Wrecking Ball

The Rising

Badlands

Born to Run

Bobby Jean

Glory Days

Dancing in the Dark

Tenth Avenue Freeze-Out

I’ll See You in My Dreams

Bruce Springsteen, Monza, 25 luglio 2023, biglietti del concerto

Il concerto di Bruce Springsteen a Monza è sold out. Non sono più disponibili biglietti per la data del 25 luglio 2023.

Come arrivare al Parco di Monza – Autodromo Nazionale Monza

In autobus

– Dalla stazione di Monza bus di linea e mezzi eccezionali collegano fino all’Autodromo.

In treno

– Da Milano Centrale: treni per Monza.

– Da Milano Porta Garibaldi: treni per Monza (diretti a Lecco, Bergamo, Chiasso, Molteno, Chiavenna) con cadenzamento massimo di 20 minuti.

In auto:

Da Milano: Strada per Monza da V.le Zara, V.le Fulvio Testi, V.le Brianza, V.le Lombardia, Rondò dei Pini, Villa Reale, quindi ingresso al Parco da Porta Vedano o porta Santa Maria alle Selve; oppure da Piazzale Loreto per Viale Monza, Sesto San Giovanni, V.le Casiraghi, V.le Brianza, poi come da Milano.

Arrivando da Torino (autostrada A4): Autostrada A4 Torino-Milano, quindi sulla Milano-Venezia fino all’uscita di Cinisello Balsamo-Sesto San Giovanni-Milano Viale Zara, quindi come da Milano.

Da Como o Varese: Autostrada A9 sino a Saronno, quindi SS 527, fino al Rondò dei Pini, poi come da Milano; oppure attraverso Bovisio Masciago fino a Desio per porta Biassono o porta Vedano

Invece da Lecco: Strada SS 36 fino a Rondò dei Pini (Monza), poi come da Milano.

Da Genova (autostrada A7): Autostrada A7 per Milano, quindi tangenziale Ovest direzione Venezia e tangenziale Est; dopo la barriera:

– uscita n° 16 direzione Monza.

Se si arriva da Firenze o Bologna (autostrada A1): Autostrada A1 per Milano, poi tangenziale Est direzione Venezia; quindi come da Genova.

Dal Brennero o Venezia (autostrada A4): Autostrada A4 fino a uscita di Agrate quindi SP 13 per Monza, ingresso per Vedano o porta Lesmo o Santa Maria delle Selve.

Parcheggi

In occasione del “WEC – 6 HOURS OF MONZA” i parcheggi sono interni al circuito e gratuiti fino ad esaurimento posti.

Come riportato da MonzaToday, sono 10mila i parcheggi disponibili per chi raggiungerà Monza in auto: 300 nel parcheggio “platino” in Via Grandi a Vedano, 3000 nel ‘verde’ di via Parco e Madonna delle Nevi a Biassono (con 35 posti per i camper); 1000 posti nel parcheggio ‘gold’ interno al Parco, 2200 in quello ‘viola’, coperto, suddiviso tra il parcheggio “CAM” in via Martiri delle Foibe e il Centro Rondò dei Pini; circa 850 in quello ‘marrone’ a Biassono e Vedano cui si aggiungono 100 posti per bus; 1350 in quello ‘blu’ in Viale Stucchi, oltre 500 nel parcheggio ‘arancione’ suddiviso tra l’area scoperta dell’Ospedale e il parcheggio coperto dell’Iper Maestoso (anche per le moto)

Bruce Springsteen, Monza, 25 luglio 2023, situazione meteo

Il concerto è attualmente confermato, nonostante i forti temporali dei giorni scorsi e di queste ultime ore. Il meteo parla anche di possibili precipitazioni della notte tra lunedì e martedì e nelle prime ore della giornata. Ma nessuna cancellazione per il live.

“Non abbiamo ricevuto allarme meteo per martedì” spiega e rassicura il sindaco della città.