Mahmood e Blanco partecipano a Sanremo 2022 con Brividi

Mahmood e Blanco parteciperanno alla 72esima edizione del Festival di Sanremo con la canzone Brividi. Il titolo del brano che i due artisti porteranno sul palco del Teatro Ariston è stato svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2021.

Per Mahmood, si tratterà della seconda esperienza come Big in gara nella kermesse sanremese e della terza partecipazione in generale.

La vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo risale al 2019, edizione in cui il cantante italiano di origini egiziane si esibì con la canzone Soldi.

Mahmood riuscì ad ottenere l’accesso ai Big del Festival di Sanremo grazie all’edizione 2018 di Sanremo Giovani. Com’è avvenuto quest’anno, infatti, anche nel 2018, i vincitori di Sanremo Giovani passarono, di diritto, nella categoria Big di Sanremo.

Dopo il suo trionfo a Sanremo, Mahmood rappresentò l’Italia all’Eurovision Song Contest 2019, presentando sempre la canzone Soldi, ottenendo la seconda posizione nella classifica finale.

Prima del successo di Soldi, Mahmood, nel 2015, partecipò ad Area Sanremo, aggiudicandosi il primo posto e il diritto di prendere parte a Sanremo 2016, nella categoria Nuove Proposte. In quell’edizione, conquistò il quarto posto finale con la canzone Dimentica.

Nel 2020 e quest’anno, Mahmood ha partecipato a Sanremo in veste di autore. Nel 2020, co-firmò il brano di Elodie, Andromeda, mentre nel 2021, figura tra gli autori di Chiamami per nome, di Francesca Michielin e Fedez, e di Glicine di Noemi.

Per Blanco, invece, si tratterà del suo esordio assoluto al Festival di Sanremo.

Mahmood e Blanco a Sanremo 2022: discografia

Mahmood ha pubblicato due album di inediti: Gioventù Bruciata e Ghettolimpo.

Blanco, invece, ha conquistato definitivamente le classifiche con il suo album d’esordio, Blu Celeste, e con i singoli Mi fai impazzire (in duetto con Sfera Ebbasta, tormentone dell’estate 2021), Notti in bianco, Ladro di fiori, La canzone nostra (singolo di Mace che vede anche la partecipazione di Salmo), Paraocchi, il singolo che dà il titolo al suo primo album, Blu Celeste, e Finché non mi seppelliscono.