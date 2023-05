Alika Milova è una cantante estone che rappresenterà l’Estonia nell’edizione 2023 dell’Eurovision Song Contest.

La cantante 21enne si esibirà con il brano dal titolo Bridges, canzone con la quale ha vinto la quindicesima edizione dell’Eesti Laul, la manifestazione musicale con la quale l’Estonia seleziona il proprio rappresentante per l’ESC.

Alika Milova ha raggiunto il successo nel 2021 grazie alla vittoria nell’ottava edizione del talent show estone Eesti otsib superstaari.

Alika Milova, Bridges: Significato canzone

Scritto da Alika Milova, Wouter Hardy e Nina Sampermans, il testo del brano racconta i sentimenti che la cantante ha provato durante una giornata caratterizzata da una forte ansia.

La canzone è un invito alle persone di comunicare con se stessi e con gli altri, soprattutto nei momenti di difficoltà.

Alika Milova, Bridges: Video ufficiale

Clicca qui per vedere il video ufficiale di Bridges.

Alika Milova, Bridges: Testo canzone

Now I’m heading home

To solid ground

Realized that all the lies I’ve told myself have died

Bring me to the place

Where I belong

Filled with all the memories and dreams I have ignored.

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges.

There is one more thing

You need to know

That I forgive myself for all the lies I said bеfore

Now I see the road

Of leading lights

Showing mе where I should go and what to leave behind.

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

You will find a way

To begin again

No more time to waste

Or to play pretend

Now I see myself

Building up a world of bridges.

I remember all the things that I went through

All the lies and blurry lines and city lights I knew

Now I’m strong enough to see what lays inside

And I can feel it all.

There is always time

To get back on track

Tearing down the walls

Slowly every step

Now I see myself

Building up a world of bridges

You will find a way

To begin again

No more time to waste

Or to play pretend

Now I see myself

Building up a world of bridges.

Alika Milova, Bridges: Traduzione canzone

Ora sto andando a casa

Nella mia base solida

Mi sono resa conto che tutte le bugie che mi sono detta sono morte

Portami nel posto

Al quale appartengo

Pieno di tutti i ricordi e i sogni che ho ignorato.

C’è sempre tempo

Per rimettersi in carreggiata

Abbattere i muri

Lentamente ogni passo

Ora mi vedo

Costruire un mondo di ponti.

C’è una cosa in più

Che devi sapere

Che perdono me stessa per tutte le bugie che ho detto prima

Ora vedo la strada

Di luci principali

Che mi mostrano dove dovrei andare e cosa lasciarmi alle spalle.

C’è sempre tempo

Per rimettersi in carreggiata

Abbattere i muri

Lentamente ogni passo

Ora mi vedo

Costruire un mondo di ponti

Troverai un modo

Per ricominciare ancora

Non c’è più tempo da sprecare

O per giocare a fare finta

Ora mi vedo

Costruire un mondo di ponti.

Ricordo tutte le cose che ho attraversato

Tutte le bugie, le linee sfocate e le luci della città che conoscevo

Ora sono abbastanza forte per vedere cosa c’è dentro

E posso sentire tutto.

C’è sempre tempo

Per rimettersi in carreggiata

Abbattere i muri

Lentamente ogni passo

Ora mi vedo

Costruire un mondo di ponti

Troverai un modo

Per ricominciare ancora

Non c’è più tempo da sprecare

O per giocare a fare finta

Ora mi vedo

Costruire un mondo di ponti.