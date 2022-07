Dal 22 luglio, è disponibile il nuovo singolo di Bresh, dal titolo Il Meglio Di Te che va ad aggiungersi alla tracklist digitale di Oro Blu, il secondo album del rapper genovese, uscito lo scorso marzo, che ha conquistato la vetta della classifica FIMI degli album più venduti ed è stato certificato Disco D’Oro.

Il Meglio Di Te, quindi, è il quinto estratto da Oro Blu, dopo i singoli Andrea, certificato Disco D’Oro, Angelina Jolie, certificato doppio Disco di Platino, Caffè e Parli Di Me.

Attualmente Bresh è in tour nei principali festival estivi. Il rapper genovese si esibirà dal vivo anche il prossimo autunno con un tour nei club che ha già registrato un sold out per quanto riguarda la data di Milano. Le altre date sono quelle di Padova, Nonantola (MO), Roma e Torino.

Bresh – Il Meglio Di Te: significato canzone

Il testo della canzone racconta la quotidianità di quei ragazzi che hanno tutta la vita davanti ma che non sanno ancora quale sia la strada giusta per loro. L’unica certezza, quindi, è quella di concentrarsi sui piccoli gesti grazie ai quali si può trovare la persona a cui volere bene e con cui affrontare i dubbi sul futuro.

Bresh – Il Meglio Di Te: ascolta la canzone

Clicca qui per ascoltare la canzone.

Bresh – Il Meglio Di Te: testo

Studi

Oppure leggi le stron*ate su quel coso poco vere che non scrivono sui muri

E se poi ti beccassi in giro con gli amici, rimarrei in silenzio perché.

Lei da sola, lucidalabbra rosa

Carica la sua Iqos come fosse una pistola

Scorre con l’unghia lunga, il rumore fa tac tac

Me la vedo e già provo a immaginarmela sul clap

Lui, distante, scende a vender due canne

Pantaloncino camo, guarda male una volante

Deve contare soldi, passa e si butta in quel bar

Ancora non sa che è davanti all’università.

Studi

Oppure leggi le stron*atе su quel coso poco vere chе non scrivono sui muri

E se poi ti beccassi in giro con gli amici, rimarrei in silenzio

Perché voglio restare solo con te

Davanti agli altri non ti riesco a dire quello che voglio

Soltanto il meglio di te tutto per me.

Fai le fiamme col tuo sorriso, due occhi da paradiso

Io sono spettinato e ho la barba da fare schifo

Non so più con quale spirito riesca a parlarti e sibilo un po’

Ho poca voce ed urlato tutta notte

Mi dai qualche risposta prefabbricata apposta

E saperlo ogni volta non sai quanto mi costa

E ti filleri il cuore come filleri te

Fai una doccia d’amore oppure un bagno di cash

Vorrei avere questo hotel tutto per noi

E finire a farlo sopra la moquette dei corridoi

Poi chiamare in stanza e chiederti che vuoi

E farti cambiare idea nella hall dei fatti tuoi.

Studi

Oppure leggi le stron*ate su quel coso poco vere che non scrivono sui muri

E se poi ti beccassi in giro con gli amici, rimarrei in silenzio

Perché voglio restare solo con te

Davanti agli altri non ti riesco a dire quello che voglio

Soltanto il meglio di te tutto per me.

Sottoterra o dove non passa il sole

Si fa la guerra e quello che si vuole

Possiamo usarlo come il nostro fight club

Dove dai il meglio di te.

Studi

Oppure leggi le stron*ate su quel coso poco vere che non scrivono sui muri

E se poi ti beccassi in giro con gli amici, rimarrei in silenzio

Perché voglio restare solo con te

Davanti agli altri non ti riesco a dire quello che voglio

Soltanto il meglio di te tutto per me.