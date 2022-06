Beyoncé ha annunciato l’uscita del suo nuovo singolo, Break my soul. La cantante, via Instagram, ha condiviso titolo e orario di rilascio della canzone che vedrà la luce proprio alle prime ore dell’alba, in Italia. Midnight ET, è apparso sui social, e da noi saranno le 6 di mattina. In caso vogliate ascoltarla appena possibile, sapete a che ora posizionare la sveglia…

Break my soul anticipa l’uscita del nuovo disco dell’artista, previsto già prima dell’annuncio ufficiale dopo la cancellazione dei contenuti del suo account Instagram, a sottolineare l’inizio di un’era inedita, di un nuovo capitolo discografico per la cantante.

“Renaissance act i and 7.29”

Con questo tweet, Beyoncé ha rivelato titolo e data d’uscita dell’album, disponibile dal 29 luglio 2022.

Il Rinascimento è un periodo di rinascita culturale in Europa durante i secoli XIV-XVI e la cantante aveva già accennato al nome nel 2021.

In un’intervista con Harper’s Bazaar, aveva condiviso:

“Con tutto l’isolamento e l’ingiustizia dell’ultimo anno, penso che siamo tutti pronti a scappare, viaggiare, amare e ridere di nuovo. Sento che sta emergendo una rinascita (un Rinascimento, ndr) e voglio essere parte del coltivare quella fuga in ogni modo possibile. Sono in studio da un anno e mezzo. A volte mi ci vuole un anno per cercare personalmente tra migliaia di suoni per trovare la cassa o il rullante giusti”

Il settimo album in studio della cantante e il primo vero album da solista dall’acclamato Lemonade del 2016 è descritto come un altro lavoro che ha definito un’era che ha avuto la sua genesi durante il lungo lockdown del COVID. Edward Enninful descrive l’album come dotato di “voce impennata e ritmi feroci”, così come l’intensità presente, nata da un lungo periodo influenzato dal COVID in cui la star leggendariamente orientata ai dettagli era “pensare e ripensare” ogni singolo dettaglio.

Nell’attesa, Break my soul sarà realtà da 21 giugno 2022, alle ore 6.