Gioia e gaudio per i fan di Beyoncé, in attesa di nuova musica. La cantante, infatti, ha rivelato di essere al lavoro su nuovi brani e, in base alle dichiarazioni, potremmo non dover aspettare molto tempo.

In un’intervista per il numero di settembre 2021 di Harper’s Bazaar, Beyoncé ha rivelato di essere stata “in studio” durante il blocco del coronavirus.

“Con tutto l’isolamento e l’ingiustizia dell’ultimo anno, penso che siamo tutti pronti a scappare, viaggiare, amare e ridere di nuovo. Sento che sta emergendo una sorta di rinascimento e voglio contribuire a coltivare quella fuga in ogni modo possibile. Sono in studio da un anno e mezzo. A volte mi ci vuole un anno per cercare personalmente tra migliaia di suoni per trovare la cassa o il rullante giusti. Un ritornello può avere fino a 200 armonie sovrapposte. Tuttavia, non c’è niente come la quantità di amore, passione e guarigione che sento in studio di registrazione. Dopo 31 anni, è emozionante come quando avevo nove anni. Sì, la musica sta arrivando!“

Poi ha raccontato di un aneddoto curioso basato su un “presunto studio” sui gusti del suo pubblico.

“Ricordo di essere stato in una riunione per discutere di analisi e mi è stato detto che una ricerca aveva scoperto che ai miei fan non piaceva quando la fotografia era in bianco e nero, nei miei video. Mi hanno detto che non avrei venduto se non fosse stato a colori. Era ridicolo…Mi hanno fatto scattare quando mi è stato detto, ‘Questi studi mostrano…'”

Ha sospirato, ricordando quel momento:

“Ero così esausta e infastidita… I miei video per Single Ladies e If I Were a Boy e tutte le opere d’arte di Peter Lindbergh per I Am…Sasha Fierce, sono stati il mio più grande successo commerciale fino ad oggi”.

Escludendo il disco per “The Lion King”, l’ultimo album di Beyoncé è “Lemonade”, uscito nell’aprile 2016.

Il 2021 segnerà l’anno del suo ritorno alla musica con un nuovo progetto?