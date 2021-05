E’ uscito “Boys”, il nuovo singolo di Kat Cunning, giovan* artista american* non binario, già affermat* nella scena musicale e cinematografica. Inoltre, è online su YouTube il lyric video del brano. Potete recuperarlo cliccando qui.

“Boys” è il terzo pezzo rilasciato nel 2021 da Kat ed è una lettera d’amore personale e incoraggiante alla prima persona transmaschile che ha incontrato e di cui si è innamorat*. È una traccia pop che mette in mostra le qualità musicali essenziali di Kat, la sua scrittura e la sua voce intramontabile e senza tempo. Spotify ha anche scelto l’artista con questo singolo come un* dei loro artisti da supportare nella sezione “Noteable From Spotify”.

“Da quando ho scritto ‘Boys’ tre anni fa, sono uscit* come non binario (inclinazione transmascolina) e ora uso i pronomi. Inconsapevolmente, ho scritto la canzone come una lettera di accettazione a me stess*, e spero raggiunga anche la nostra comunità”, commenta Kat Cunning.

“Voglio questo brano nelle mani di ogni giovane queer, anzi di ogni persona che non ha ancora trovato il posto a cui appartiene. È per chiunque abbia dovuto guardare fuori dal proprio cortile per trovare uno spazio dove essere visto per quello che è veramente “.

“Boys” arriva un mese e mezzo dopo l’uscita di “Could Be Good”, una ballata pop che secondo Billboard “lascia un senso profondo e personale nella scrittura della giovane stella nascente”. Inoltre, per il mese della sensibilizzazione sulla salute mentale, Kat ha sostenuto Seize The Awkward, un’iniziativa di prevenzione del suicidio per giovani adulti, insieme alla band lovelytheband, Alaina Castillo, Daya, Elle Winter, Jensen McRae e altri che incoraggiano le persone ad avere conversazioni importanti sulla salute mentale.

Qui sotto testo e traduzione di Boys, il nuovo singolo di Kat Cunning.

Kat Cunning, Boys, Lyrics

[Verse 1]

Throw your clothes in the river

Trade ‘em in for prose and poetry

Tell your mom you’re leavin’

Tell your father, you’re gonna come away with me

You beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boy

Throw away your dresses

Throw away the end of your first name

Give me your confession

Burn the Bible, so you can make a little space

[Pre-Chorus]

For beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boys

For beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boys

[Chorus]

Unzip your skin and let me in

Wе’re the last ones, thе last ones, the last ones here

Don’t be afraid, I know a place

For the last ones, the last ones, the last ones here

[Verse 2]

We can build a religion

Music loud, we’ll cut your hair real short

Drive above the speed limit

Throw our bodies in the wind and make a brand new start

[Pre-Chorus]

For beautiful, beautiful, beautiful, beautiful boys

[Chorus]

Unzip your skin and let me in

We’re the last ones, the last ones, the last ones here

Don’t be afraid, I know a place

For the last ones, the last ones, the last ones here

[Post-Chorus]

Don’t feel alone, don’t be ashamed

I’ll call you by your name when you stray

And if you feel afraid, I know a place

For the last ones, the last ones, the last ones here

[Bridge]

Run my hands through your hair

Hope you like it

Come with me, honey bees, paradise, yeah

[Chorus]

Unzip your skin and let me in

We’re the last ones, the last ones, the last ones here

Don’t be afraid, I know a place

For the last ones, the last ones, the last ones here

Unzip your skin and let me in

We’re the last ones, the last ones, the last ones here

Don’t be afraid, I know a place

For the last ones, the last ones, the last ones here

[Post-Chorus]

Don’t feel alone, don’t be ashamed

I’ll call you by your name when you stray

And if you feel afraid, I know a place

For the last ones, the last ones, the last ones here

Kat Cunning, Boys, Traduzione

Getta i tuoi vestiti nel fiume

Scambiali con prosa e poesia

Dì a tua madre che te ne vai

Di ‘a tuo padre, verrai via con me

Tu bellissimo, bellissimo, bellissimo, bellissimo ragazzo

Butta via i tuoi vestiti

Butta via la fine del tuo nome

Dammi la tua confessione

Brucia la Bibbia, così puoi fare un po ‘di spazio

Per ragazzi belli, belli, belli, belli

Per ragazzi belli, belli, belli, belli

Apri la cerniera della tua pelle e fammi entrare

Siamo gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi qui

Non aver paura, conosco un posto

Per gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi qui

Possiamo costruire una religione

Musica ad alto volume, ti taglieremo i capelli molto corti

Guida oltre il limite di velocità

Getta i nostri corpi al vento e ricomincia da capo

Per ragazzi belli, belli, belli, belli

Apri la cerniera della tua pelle e fammi entrare

Siamo gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi qui

Non aver paura, conosco un posto

Per gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi qui

Non sentirti solo, non vergognarti

Ti chiamo per nome quando ti allontani

E se hai paura, conosco un posto

Per gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi qui

Passa le mie mani tra i tuoi capelli

Spero ti piaccia

Vieni con me, api mellifere, paradiso, sì

Apri la cerniera della tua pelle e fammi entrare

Siamo gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi qui

Non aver paura, conosco un posto

Per gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi qui

Apri la tua pelle e fammi entrare

Siamo gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi qui

Non aver paura, conosco un posto

Per gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi qui

Non sentirti solo, non vergognarti

Ti chiamo per nome quando ti allontani

E se hai paura, conosco un posto

Per gli ultimi, gli ultimi, gli ultimi qui